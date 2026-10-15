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Alasan Radovan Pankov Jadi Kapten Persija Jakarta saat Hadapi PSIM Yogyakarta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |03:13 WIB
Alasan Radovan Pankov Jadi Kapten Persija Jakarta saat Hadapi PSIM Yogyakarta
Radovan Pankov jadi kapten Persija Jakarta saat hadapi PSIM Yogyakarta (Foto: Instagram/@persija)
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PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan ban kapten kepada Radovan Pankov pada laga kontra PSIM Yogyakarta di pekan keempat Super League 2026-2027. Ternyata, ia punya alasan tersendiri.

Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu 10 Oktober 2026 sore WIB. Macan Kemayoran menang telak 4-0.

1. Radovan Pankov Jadi Kapten

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)
Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Ada yang tidak biasa ketika susunan pemain diumumkan. Ban kapten beralih dari tangan Rizky Ridho ke Pankov. Penggawa Timnas Indonesia itu pun tercatat sebagai penghuni bangku cadangan.

Ternyata, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan kesiapan pemain. Ridho sendiri akhirnya masuk di menit ke-75 untuk menggantikan Fabio Calonego dan kembali jadi kapten.

Shin menjelaskan kondisi fisik Ridho menjadi pertimbangan utama untuk tidak menurunkannya sejak menit awal. Ia melihat sang kapten mengalami akumulasi kelelahan akibat tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.

“Rizky Ridho mengalami akumulasi kelelahan selama periode FIFA ASEAN Cup 2026 sehingga tidak bisa tampil sebagai starter,” kata Shin, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (15/10/2026).

 

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