Persija Jakarta Raup Poin Sempurna, Fabio Calonego: Kami di Jalur Tepat Juara Super League!

Fabio Calonego yakin Persija Jakarta sudah di jalur yang tepat untuk juara Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

GELANDANG Persija Jakarta, Fabio Calonego, girang dengan raihan poin sempurna 12 dari empat laga yang sudah digelar. Ia yakin Macan Kemayoran di jalur yang tepat untuk juara Super League 2026-2027.

Persija mengusung target juara dalam Super League 2026-2027. Gelar itu nantinya sebagai kado ulang tahun ke-500 DKI Jakarta, pada 22 Juni 2027.

Untuk awal musim ini, Persija dalam tren cukup positif. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong belum terkalahkan dalam empat laga awal dan selalu meraih kemenangan.

1. Jalur Juara

Calonego mengatakan, timnya saat ini sedang dalam kepercayaan diri cukup bagus. Alhasil, Persija dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam kompetisi kasta teratas di tanah air.

Terbaru, Persija berhasil meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0. Laga itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu 11 Oktober 2026 sore WIB.

“Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kami berada di jalur yang tepat. Mari terus bekerja keras,” kata Calonego, dilansir dari laman I.League, Rabu (14/10/2026).