Jadwal Padat Bukan Jadi Masalah, Adam Alis Bersyukur Persib Bandung Amankan Poin Penuh atas The Cong-Viettel

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menyampaikan rasa syukurnya usai membawa timnya mengalahkan The Cong-Viettel FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Kemenangan manis di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu 14 Oktober 2026 malam tersebut menjadi modal berharga bagi Maung Bandung di tengah gempuran jadwal pertandingan yang sangat padat.

Persib mengamankan tiga poin berkat gol tunggal Mariano Peralta lewat titik putih pada menit ke-45. Hasil tersebut sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi Maung Bandung -julukan Persib- untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Adam Alis di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Adam mengakui kondisi fisik para pemain belum sepenuhnya pulih ketika menghadapi wakil Vietnam tersebut. Pasalnya, Persib baru menjalani pertandingan melawan Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026 lalu.

"Saya sangat senang karena kami berhasil meraih poin maksimal di kandang, dan itu sangat penting karena teman-teman, kita tahu dua hari yang lalu sudah bermain juga (melawan Dewa United-red), dan ini sangat melelahkan buat tim," kata Adam Alis selepas laga, Jumat (16/10/2026).

1. Tantangan Fisik Tampil di Empat Kompetisi

Persib memang harus membagi tenaga karena tampil di empat kompetisi sekaligus. Situasi tersebut membuat tim asuhan Igor Tolic harus menjalani tiga pertandingan dalam sepekan.

Sebelum menghadapi The Cong Viettel, Persib lebih dulu bertandang ke Thailand untuk melawan Port FC pada laga perdana fase grup ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Kamis 8 Oktober 2026. Setelah itu, Adam Alis dan kawan-kawan menjamu Dewa United di Super League pada Minggu 11 Oktober 2026, sebelum kembali bertanding di ACL 2 tiga hari kemudian.

Meski menghadapi tantangan fisik, Persib mampu mengamankan kemenangan atas Viettel. Adam berharap hasil positif tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri tim untuk menjalani pertandingan selanjutnya.