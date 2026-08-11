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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Update Bursa Transfer Musim Panas 2026: Bruno Guimaraes ke Arsenal, Liverpool Pinjam Ronald Araujo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |08:35 WIB
Update Bursa Transfer Musim Panas 2026: Bruno Guimaraes ke Arsenal, Liverpool Pinjam Ronald Araujo
Ronald Araujo resmi dipinjamkan Barcelona ke Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
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BURSA transfer musim panas 2026 kembali dihebohkan dengan pergerakan masif dari klub-klub raksasa Liga Inggris. Dua nama besar di kancah sepak bola dunia, Ronald Araujo dan Bruno Guimaraes resmi berganti seragam untuk menghadapi ketatnya persaingan musim kompetisi baru.

Bruno Guimaraes memutuskan untuk meninggalkan Newcastle United dan menerima pinangan dari Arsenal. Gelandang kreatif asal Brasil tersebut kini resmi menjadi bagian dari skuad asuhan Mikel Arteta di Emirates Stadium.

Di sisi lain, kejutan juga datang dari kubu Anfield yang sukses mengamankan tanda tangan bek tangguh asal Uruguay. Ronald Araujo merapat ke Merseyside guna memperkukuh lini pertahanan sang juara bertahan dalam mengarungi musim ini.

1. Arsenal Amankan Bruno Guimaraes

Arsenal harus merogoh kocek dalam-dalam hingga senilai sekira Rp1,64 triliun atau setara 75 juta pounds demi menebus Guimaraes dari Newcastle. Pemain berusia 28 tahun itu langsung diikat kontrak berjangka panjang selama empat tahun ke depan.

Bruno Guimares dibeli Arsenal dari Newcastle United. (Foto: Instagram/arsenal)
Bruno Guimares dibeli Arsenal dari Newcastle United. (Foto: Instagram/arsenal)

Kehadiran Guimaraes diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah bersama Declan Rice sekaligus menambah fleksibilitas taktis tim. Pelatih Arsenak, Mikel Arteta sangat memuji intuisi membaca permainan serta produktivitas tinggi sang pemain yang telah mencatatkan 30 gol dan 25 assist selama berseragam The Magpies.

Arteta meyakini kemampuan sang gelandang dalam merebut bola, memberikan umpan terobosan, serta insting tajam masuk ke kotak penalti akan menjadi senjata mematikan. Fleksibilitasnya dalam memerankan posisi gelandang bertahan maupun box-to-box sangat dibutuhkan untuk mengangkat performa tim.

 

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Topik Artikel :
Bursa Transfer
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