Jersey Bekas Cole Palmer Dijual Ballboy Laga Chelsea vs AC Milan, Disebut Laku Rp40 Juta!

JERSEY bekas Cole Palmer dijual Ballboy yang bertugas di laga Chelsea vs AC Milan. Ballboy tersebut menjual jersey Cole Palmer melalui sang kakak yang memanfaatkan akun Threads.

“WTS jersey Palmer size M. Beneran bekas dipakai, kotornya masih ada. Kebetulan adik saya jadi Ballboy. Minat DM, ajuin saja harganya,” tulis salah satu akun Threads, Okezone mengutip dari @futboll.indonesiaa.

Jersey Cole Palmer disebut laku Rp40 juta. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Menurut laporan @futboll.indonesiaa, ada yang menawar jersey Cole Palmer di angka Rp70 juta. Lantas, apakah jersey pemain Timnas Inggris itu laku di angka Rp70 juta?

1. Disebut Laku Rp40 Juta

Salah satu akun, @razweez, yang mengaku sebagai teman sang Ballboy, mengatakan jersey Cole Palmer telah terjual. Jersey Cole Palmer terjual di angka Rp40 juta.

“Izin meluruskan berita ini kebetulan @ibnuniehh07 (si adek Ballboy) saudara saya. Jadi sebenarnya jual jersey itu kemauan adiknya sendiri bukan abangnya yang mau jual. Ia cuma minta promosi saja sama abangnya dan Alhamdulillah sekarang jersey-nya sudah laku di harga 40 juta @futboll.indonesiaa @timnasline,” tulis akun @razweez.

2. Jadwal Padat Chelsea

Terlepas dari penjualan jersey di atas, The Blues -julukan Chelsea- sedang menjalani jadwal padat. Pada Sabtu 8 Agustus 2026, Chelsea menang 3-0 atas AC Milan dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).