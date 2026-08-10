Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jersey Bekas Cole Palmer Dijual Ballboy Laga Chelsea vs AC Milan, Disebut Laku Rp40 Juta!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |19:43 WIB
Jersey Bekas Cole Palmer Dijual Ballboy Laga Chelsea vs AC Milan, Disebut Laku Rp40 Juta!
Jersey Cole Palmer disebut laku Rp40 juta. (Foto: Instagram/@chelseafc)
A
A
A

JERSEY bekas Cole Palmer dijual Ballboy yang bertugas di laga Chelsea vs AC Milan. Ballboy tersebut menjual jersey Cole Palmer melalui sang kakak yang memanfaatkan akun Threads.

“WTS jersey Palmer size M. Beneran bekas dipakai, kotornya masih ada. Kebetulan adik saya jadi Ballboy. Minat DM, ajuin saja harganya,” tulis salah satu akun Threads, Okezone mengutip dari @futboll.indonesiaa.

Jersey Cole Palmer disebut laku Rp40 juta. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)
Jersey Cole Palmer disebut laku Rp40 juta. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Menurut laporan @futboll.indonesiaa, ada yang menawar jersey Cole Palmer di angka Rp70 juta. Lantas, apakah jersey pemain Timnas Inggris itu laku di angka Rp70 juta?

1. Disebut Laku Rp40 Juta

Salah satu akun, @razweez, yang mengaku sebagai teman sang Ballboy, mengatakan jersey Cole Palmer telah terjual. Jersey Cole Palmer terjual di angka Rp40 juta.

“Izin meluruskan berita ini kebetulan @ibnuniehh07 (si adek Ballboy) saudara saya. Jadi sebenarnya jual jersey itu kemauan adiknya sendiri bukan abangnya yang mau jual. Ia cuma minta promosi saja sama abangnya dan Alhamdulillah sekarang jersey-nya sudah laku di harga 40 juta @futboll.indonesiaa @timnasline,” tulis akun @razweez.

2. Jadwal Padat Chelsea

Terlepas dari penjualan jersey di atas, The Blues -julukan Chelsea- sedang menjalani jadwal padat. Pada Sabtu 8 Agustus 2026, Chelsea menang 3-0 atas AC Milan dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/51/3235142/ribuan_orang_mengira_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_menikah_di_madeira_akhir_pekan_lalu-0KWf_large.jpg
Dikira Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Ribuan Orang Padati Katedral Funchal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/51/3234251/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_akhir_pekan_ini-zvH8_large.jpg
10 Tahun Pacaran, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Menikah Sabtu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/51/3229191/simak_kisah_kocak_erling_haaland_yang_disamakan_dengan_majin_buu-LEhD_large.jpg
Kisah Kocak Erling Haaland, Pemain Timnas Norwegia yang Disamakan dengan Majin Buu Dragon Ball
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/51/3221026/ole_romeny_terlihat_asyik_menabuh_rebana_atau_hadroh_di_sebuah_pondok_pesantren_di_tangerang_selatan-9AdX_large.jpg
Viral! Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny Asyik Tabuh Rebana di Pesantren
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/08/10/11/1737331/10-pelatih-liga-inggris-paling-rawan-dipecat-ada-xabi-alonso-hingga-michael-carrick-zwa.jpg
10 Pelatih Liga Inggris Paling Rawan Dipecat, Ada Xabi Alonso hingga Michael Carrick
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/31/prabowo_subianto.jpg
Indonesia Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Presiden Prabowo Turun Tangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement