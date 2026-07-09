Kisah Kocak Erling Haaland, Pemain Timnas Norwegia yang Disamakan dengan Majin Buu Dragon Ball

KISAH kocak Erling Haaland menarik untuk diulas. Sebab, pemain Timnas Norwegia ini disamakan dengan tokoh Majin Buu di manga Dragon Ball.

Haaland tengah jadi sorotan di Piala Dunia 2026. Apalagi, ia mampu membawa Timnas Norwegia melesat hingga babak perempatfinal dan akan bersua Timnas Inggris.

Sampai babak 16 besar, Haaland sudah mengoleksi tujuh gol dari empat pertandingan. Ia begitu tajam di Piala Dunia 2026 meski ini adalah debutnya di ajang akbar tersebut.

1. Sosok Kejam

Tentu saja, bagi para penjaga gawang dan pemain bertahan, Haaland adalah sosok yang kejam. Perawakannya langsung disebut-sebut mirip dengan tokoh Majin Buu!

Akun Instagram @hidden.ny sempat mengunggah beberapa foto yang menyandingkan keduanya. Tak lupa, ada penjelasan soal tokoh Majin Buu yang mungkin belum mengetahuinya.

“Majin Buu adalah tokoh penjahat di Dragon Ball Z, yang dibuat oleh penyihir Babidi. Dia adalah makhluk yang diketahui bisa meregenerasi tubuh, punya kekuatan super, dan bisa mengubah orang jadi permen,” tulis @hidden.ny, dikutip Kamis (9/7/2026).