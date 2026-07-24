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Hasil Timnas Timor Leste vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026: The Golden Star Warriors Pesta Gol 7-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |22:21 WIB
Hasil Timnas Timor Leste vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026: <i>The Golden Star Warriors</i> Pesta Gol 7-0
Timnas Vietnam mencukur habis Timnas Timor Leste 7-0 di matchday 1 Grup A Piala AFF 2026 (Foto: Facebook/VFF)
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CHONBURI – Hasil Timnas Timor Leste vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Chonburi, Chonburi, Thailand, Jumat (24/7/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 7-0 untuk The Golden Star Warriors.

Gol bagi Timnas Vietnam dicetak oleh Do Hoang Hen (7’, 41’), Nguyen Dinh Bac (31’, 42’, 65’), Nguyen Xuan Son (45+1’), dan bunuh diri Luis Figo (79’). Timor Leste benar-benar tidak berdaya.

Patch spesial Timnas Vietnam. (Foto: The Thao 247)

Jalannya Pertandingan

Ketimpangan kualitas terlihat sejak menit awal. Vietnam bahkan bisa unggul cepat di menit ketujuh. Tendangan Hendrio dari dalam kotak penalti mampu menaklukkan Dylan Niski.

Gol itu membuat Vietnam beringas. Buktinya, Dinh Bac sukses menggandakan skor di menit ke-31 lewat tembakan dari luar kotak penalti. Skor kembali berubah di menit ke-41.

Hendri kembali memaksa Niski memungut bola dari gawangnya untuk mengubah skor jadi 3-0. Selang semenit, umpan Nguyen Quang Hai diselesaikan untuk jadi gol kedua Dinh Bac.

Pesta gol Vietnam di babak pertama ditutup oleh gol Rafaelson (45+1’). Ia mencocor masuk umpan datar Nguyen Van Vi dari jarak dekat. Tim tamu memimpin 5-0 saat rehat.

 

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