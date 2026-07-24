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Hasil Timnas Kamboja vs Singapura di Piala AFF 2026: The Lions Menang Dramatis 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |21:10 WIB
Hasil Timnas Kamboja vs Singapura di Piala AFF 2026: <i>The Lions</i> Menang Dramatis 2-1!
Timnas Singapura menang dramatis 2-1 atas Timnas Kamboja di Piala AFF 2026 (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)
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PHNOM PENH – Hasil Timnas Kamboja vs Timnas Singapura di Piala AFF 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Morodok Techo, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (24/7/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Lions.

Gol Timnas Singapura dicetak oleh Shawal Anuar (22’) dan Ilhan Fandi (90+12’). Sementara, Timnas Kamboja hanya bisa membalas lewat Sovann Ouk (55’).

Timnas Kamboja vs Timnas Singapura di Piala AFF 2026 (Foto: Instagram/@fasingapore)
Timnas Kamboja vs Timnas Singapura di Piala AFF 2026 (Foto: Instagram/@fasingapore)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertindak sebagai tuan rumah, Kamboja berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal. Tapi, Singapura lebih dulu mendapat peluang lewat sepakan Anuar yang masih melebar di menit kedua.

Tapi, di menit ke-22, Anuar tidak membuang peluang. Umpan terobosan Lionel Tan membuatnya lolos dari jebakan offside. Dari sudut sempit, ia menaklukkan kiper Kimhuy Hul untuk membuka skor 1-0.

Setelah unggul, Singapura bermain lebih nyaman. Peluang berikutnya datang dari tembakan jarak jauh Tan. Sayangnya, upaya itu melambung tinggi.

Kamboja bukannya tanpa peluang. Di menit ke-40, Iago Fernandes melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti. Tapi, bola melebar dari sasaran. Alhasil, skor 1-0 untuk Singapura bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Seusai istirahat, Kamboja bermain lebih menyerang. Hasilnya manis. Umpan Phat Sokha diteruskan lewat tembakan akurat Ouk untuk mengubah skor menjadi 1-1 di menit ke-55.

 

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