Usai Portugal Tumbang, Luis Figo Jagokan Timnas Prancis Angkat Trofi Piala Dunia 2026

JAKARTA - Legenda sepak bola dunia asal Portugal, Luis Figo, resmi menginjakkan kakinya di Indonesia untuk menyapa para pencinta kulit bundar di Tanah Air. Di sela-sela kunjungannya tersebut, mantan bintang Real Madrid dan Barcelona ini secara terbuka membeberkan prediksinya mengenai negara yang paling berpeluang besar keluar sebagai jawara di ajang Piala Dunia 2026.

Platform gaming strategi digital berbasis komunitas Higgs Games Island (HGI) hari ini menggelar perhelatan Pesta Bola HGI 2026, Minggu (12/7/2026). Program yang didukung Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional (KORMINAS) tersebut menghadirkan serangkaian kegiatan menarik untuk masyarakat umum, termasuk gala dinner tertutup bersama Luis Figo.

Luis Figo juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan awak media Indonesia. Dalam sesi konferensi pers itu, Figo berbicara tentang perkembangan sepak bola dunia, termasuk prediksi juara Piala Dunia 2026.

1. Konsistensi Prancis Jadi Kunci Utama

Peraih Ballon d'Or tahun 2000 itu menilai, Timnas Prancis adalah tim yang paling potensial untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Meski demikian, Figo menilai semua tim yang berada di semifinal kali ini memiliki kans besar untuk menjadi juara.

Timnas Norwegia (Foto: FFF)

"Dan mengenai Piala Dunia, saya pikir tim terbaik bagi saya sejauh ini adalah Prancis. Jadi sejak awal saya katakan bahwa keempat tim ini adalah favorit untuk berada di final, jadi sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang," kata Figo kepada awak media, Okezone di Jakarta pada Minggu (12/7/2026).

"Tetapi ketika Anda bermain dengan baik dan Anda memulai kompetisi dengan baik dan Anda konsisten, mungkin itu memberi Anda lebih banyak peluang untuk, mencapai tujuan yaitu menjadi pemenang Piala Dunia," tambahnya