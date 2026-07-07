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Timnas Spanyol Jadi Satu-satunya Tim yang Belum Kebobolan di Piala Dunia 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:09 WIB
Timnas Spanyol Jadi Satu-satunya Tim yang Belum Kebobolan di Piala Dunia 2026!
Timnas Spanyol menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)
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TIMNAS Spanyol menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala Dunia 2026. Padahal, mereka sudah bertemu beberapa kesebelasan top seperti Timnas Portugal.

La Furia Roja berhasil melaju ke perempatfinal Piala Dunia 2026. Spanyol menyisihkan Portugal 1-0 pada pertandingan di Stadion Dallas, Dallas, Amerika Serikat (AS), Selasa (7/7/2026) pagi WIB!

1. Tidak Kebobolan Selama 450 Menit

Timnas Portugal vs Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)

Itu adalah kemenangan keempat secara beruntun bagi Spanyol di Piala Dunia 2026. Hebatnya, dalam lima pertandingan yang sudah digelar sejak fase grup, gawang Unai Simon belum kemasukan.

Spanyol mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil mengejutkan, ditahan tanpa gol oleh Timnas Cape Verde. Lalu, di partai kedua, mereka mulai mengamuk dan menghajar Timnas Arab Saudi 4-0.

Di pertandingan ketiga, Spanyol menyikat Timnas Uruguay 1-0 sekaligus menjadi pemuncak klasemen pada fase grup. Berlanjut di 32 besar, Dani Olmo dan kawan-kawan menuntaskan perlawanan Timnas Austria 3-0.

Terbaru, mereka mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan 1-0. Itu artinya, gawang Spanyol tidak pernah kemasukan dalam 450 menit beruntun.

 

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