Reaksi Kecewa Arief Catur Pamungkas Usai Jerman Tersingkir dari Piala Dunia 2026

JAKARTA - Pemain Persebaya Surabaya Arief Catur Pamungkas kecewa berat setelah Timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026. Pasalnya, ia merupakan fans berat Timnas Jerman.

1. Kecewa Jerman Tersingkir

Die Mannschaft tersingkir usai kalah dari Paraguay melalui adu penalti 3-4 dalam babak 32 besar, pada Selasa (30/6) dini hari WIB. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Catur sangat menyukai gaya permainan Jerman yang terkenal dengan kerja sama antar pemain yang solid. Ia pun selalu mengikuti perkembangan tim idolanya tersebut.

"Sejak dulu saya mendukung Jerman. Saya suka cara bermain mereka yang mengandalkan kerja sama tim dan aliran bola dari kaki ke kaki. Itu yang membuat saya tertarik mengikuti Jerman sampai sekarang," kata Catur dilansir dari laman Persebaya, Rabu (1/7/2026).

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Pemain berposisi bek tersebut cukup kecewa Jerman harus angkat kaki lebih dahulu dari Piala Dunia 2026. Namun, dia tetap memberikan apresiasi atas perjuangan yang ditunjukkan Jerman sepanjang turnamen.

"Tentu saya sedih karena Jerman harus berhenti lebih cepat. Tetapi dalam sepak bola, hasil seperti ini adalah bagian dari permainan," katanya

"Saya tetap bangga dengan perjuangan mereka dan berharap bisa kembali lebih kuat di turnamen berikutnya," katanya.