Lionel Messi Dikonfirmasi Jadi Cadangan di Laga Timnas Yordania vs Argentina

Lionel Messi dipastikan jadi cadangan saat Timnas Argentina meladeni Timnas Yordania (Foto: X/@Argentina)

DALLAS – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, memastikan Lionel Messi akan jadi cadangan saat menghadapi Timnas Yordania. Walau begitu, keputusan tersebut bukan berarti meremehkan lawan.

Laga Timnas Yordania vs Timnas Argentina merupakan matchday 3 Grup J Piala Dunia 2026. Duel digelar di Stadion Dallas, Dallas, Amerika Serikat (AS), Minggu 28 Juni 2026 pukul 08.00 WIB.

Jelang laga ini, kedua kesebelasan dalam kondisi bertolak belakang. Argentina sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Sementara, Yordania tersingkir dari Piala Dunia 2026.

1. Lionel Messi Jadi Cadangan

Melihat kepentingan laga ini, Messi diprediksi bakal dicadangkan. Hal itu lantas dikonfirmasi oleh Scaloni dalam jumpa pers sehari sebelum pertandingan.

“Leo kemungkinan besar akan masuk di babak kedua. Kami berbicara dan sepakat lebih baik seperti ini,” kata Scaloni, dinukil dari BBC, Sabtu (27/6/2026).

“Tapi, ini tentu saja bagus agar dia (Lionel Messi) berada dalam penampilan yang kompetitif,” imbuh pria berpaspor Argentina itu.