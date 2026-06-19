Erick Thohir Lapor ke Prabowo soal Timnas Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, bersama pelatih Timnas Indonesia John Herdman bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor Jawa Barat pada Jumat, (19/6/2026). Erick Thohir melapor dan mengatakan Presiden Prabowo mendukung kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di FIFA Matchday September-Oktober 2026.

“Untuk sepakbola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respons positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN Cup di bulan September-Oktober tahun ini,” kata Erick Thohir di Hambalang, Jumat (19/6/2026).

Erick Thohir lapor ke Prabowo soal Timnas Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto; Riyan Rizki/Okezone)

“Nah, jadi Bapak Presiden mendukung. Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi, kita tunggu nanti,” sambung Erick Thohir.

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Lain

Erick Thohir mengaku diminta Presiden Prabowo berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mempersiapkan gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menjelaskan persiapan membutuhkan persetujuan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan mengenai pajak dan kebutuhan kesehatan.

“Dan saya juga diminta segera mengomunikasikan ke semua kementerian karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini sudah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan mengenai kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, ini yang kita dukung,” ujar pria yang juga sebagai menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini.