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Jakmania Optimistis Shin Tae-yong Bakal Antar Persija Juara Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |19:10 WIB
Jakmania Optimistis Shin Tae-yong Bakal Antar Persija Juara Super League 2026-2027
Jakmania Optimistis Shin Tae-yong Bakal Antar Persija Juara Super League 2026-2027 (Andri Bagus)
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JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Demisioner The Jakmania Diky Soemarno optimistis Shin Tae-yong bisa membawa Persija Jakarta juara Super League 2026-2027. Terpenting, pelatih asal Korea Selatan tersebut dapat segera beradaptasi dengan dinamika di Persija.

1. Target Juara

Shin Tae-yong mendapatkan kontrak dengan durasi tiga tahun. Pelatih tersebut dibebani target membawa Persija menjadi juara musim depan.

Diky mengatakan kehadiran Shin Tae-yong menghadirkan optimistis cukup tinggi. Ia menegaskan The Jakmania ingin siapapun pelatihnya, bisa membawa Persija juara.

"Ya hampir semua orang yang ketemu sama gua hari ini ngomong, 'wah Persija pasti juara, Persija pasti juara' karena udah coach Shin Tae-yong'," kata Diky di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Kami juga sebagai Jakmania, sebagai warga Jakarta maunya Persija juara, setiap musim maunya juara," ucapnya.

Menurutnya, Shin Tae-yong harus bergerak cepat dalam membentuk kekuatan Persija. Shin Tae-yong diharapkan dapat konsisten merah kemenangan baik di laga kandang maupun tandang.

"Balik lagi bagaimana coach Shin Tae-yong itu bisa mengadaptasi situasi-situasi yang ada di Persija, termasuk situasi sepak bola Indonesia. Ada laga tandang, terus bagaimana pertandingan kandang Persija. Jadi, banyak kerja keras agar bisa menuju juara," kata Diky.

 

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