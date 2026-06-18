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Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia 2026: Timnas Belanda di Puncak, Spanyol dan Brasil Masuk Daftar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |12:03 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia 2026: Timnas Belanda di Puncak, Spanyol dan Brasil Masuk Daftar!
Timnas Belanda puncaki klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA.com)
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KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 di matchday pertama akan diulas Okezone. Selain juara dan runner-up grup, ada delapan tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos 32 besar Piala Dunia 2026.

Untuk menentukan delapan tim peringkat tiga terbaik, FIFA membuat klasemen peringkat tiga terbaik. Penghuni klasemen peringkat tiga terbaik ini merupakan tim-tim peringkat tiga dari Grup A-L. Lantas di matchday pertama, siapa saja delapan tim peringkat tiga terbaik hingga matchday pertama?

1. Timnas Belanda di Puncak

Timnas Belanda bermain 2-2 dengan Jepang. (Foto: X/@OnsOranje)
Timnas Belanda bermain 2-2 dengan Jepang. (Foto: X/@OnsOranje)

Timnas Belanda untuk sementara duduk di puncak klasemen peringkat tiga terbaik dengan satu poin dan selisih gol 0. Koleksi satu poin ini sama persis dengan lima tim lain yang juga mengemas satu angka.

Lantas, kenapa Der Oranje -julukan Timnas Belanda- menempati posisi teratas? Hal itu karena Timnas Belanda mengoleksi gol paling banyak ketimbang tim peringkat tiga lain, yakni mengemas dua gol.

Kemudian di posisi dua hingga lima klasemen peringkat tiga terbaik sama-sama mengemas satu angka dan selisih gol. Mereka ialah Brasil, Belgia, Qatar dan Portugal yang sama-sama mencetak satu gol dan kemasukan satu bola.

Turun ke posisi enam klasemen peringkat tiga terbaik ada Timnas Spanyol yang mengemas satu poin. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- sama sekali belum mencetak gol dan kebobolan. Melengkapi posisi tujuh dan delapan atau batas akhir lolos ke 32 besar adalah Republik Ceko dan Ekuador yang sama-sama mengemas 0 poin dan selisih gol -1.

 

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