Prediksi Skor Timnas Irak vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Monster Gol

PREDIKSI skor Timnas Irak vs Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026 akan dibahas Okezone. Duel ini bisa jadi pembuktian monster gol bernama Erling Haaland.

Laga Timnas Irak vs Timnas Norwegia merupakan matchday 1 Grup I Piala Dunia 2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Boston, Boston, Amerika Serikat (AS), Rabu 17 Juni 2026 pukul 05.00 WIB.

1. Lama Absen

Timnas Irak vs Timnas Bolivia di Playoff Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@iraqnt_en)

Ini adalah laga pertama bagi kedua kesebelasan setelah absen cukup lama dari Piala Dunia. Irak terakhir kali lolos pada 1986 sementara Norwegia pada 1998.

Pertandingan nanti akan langsung krusial buat kedua tim. Sebab, di laga-laga berikutnya, mereka akan menghadapi Timnas Prancis dan Timnas Senegal yang jauh lebih kuat.

Tiga poin akan menentukan langkah mereka di dua laga tersisa. Pemenang tentu bisa lebih ringan di dua pertandingan tetapi hasil seri akan membuat persaingan semakin seru.

Sorotan bakal tertuju kepada Norwegia. The Vikings datang dengan pemain-pemain yang matang di sepakbola Eropa seperti Haaland dan Martin Odegaard.