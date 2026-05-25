Mantan Pemain Barcelona Ungkap Pernah Rayu Messi hingga De Gea Gabung ke Lazio

JAKARTA - Pemain Lazio, Pedro Rodriguez, mengungkapkan pernah mencoba membujuk Lionel Messi hingga David De Gea untuk bergabung dengan klub berjuluk Biancoleste tersebut.

Pedro mengucapkan perpisahan yang emosional kepada Lazio setelah memainkan pertandingan terakhirnya saat melawan Pisa pada Sabtu (23/5/2026) malam. Pada pertandingan terakhirnya di klub ibu kota Italia itu, ia mencetak sebuah gol dalam kemenangan comeback.

1. Rayu Messi hingga De Gea

Sebelum pertandingan, mantan pemain sayap Barcelona dan Chelsea mengungkapkan banyak hal kepada saluran resmi klub sebelum pertandingan, melalui TuttoMercatoWeb. Ini termasuk soal upayanya untuk merekrut mantan rekan setim untuk bergabung dengan Lazio.

Pedro mengungkapkan Messi, De Gea, dan Jordi Alba termasuk di antara pemain yang ia coba bawa ke Lazio.

“Saya selalu mencoba,” kata Pedro ketika ditanya apakah ia pernah hampir berhasil meyakinkan mantan rekan setimnya untuk bergabung.

“Bahkan dengan Messi, jelas itu tidak mudah (tertawa). Kemudian Jordi Alba dan De Gea ketika mereka berstatus bebas transfer. Saya juga ingat berbicara tentang Bartra dengan Sarri. Dan David Luiz. Saya ingin sekali membiarkan mereka merasakan semangat para penggemar kami,” kata Pedro.

2. Ungkap Periode Sulit

Sementara itu, Pedro mengungkapkan kesulitan yang dijalani pada musim ini. Hal tersebut termasuk periode panjang dengan Stadion Olimpico yang sebagian besar kosong karena boikot penggemar.

“Bermain tanpa dukungan mereka itu sulit,” katanya.

“Bermain bagus dengan stadion kosong itu mustahil. Kami melewati masa-masa sulit dan tidak mudah menyaksikan situasi yang berkembang antara penggemar, skuad, dan klub.”

Pedro memberikan pujian khusus kepada Maurizio Sarri. Ia menempatkannya di urutan kedua setelah Pep Guardiola di antara pelatih yang pernah bekerja dengannya.

Ia juga menyerukan persatuan sebagai pesan perpisahannya. “Hal pertama adalah menemukan kembali persatuan antara skuad, penggemar, dan klub, semuanya bergerak ke arah yang sama,” katanya.