Pelatih Timnas Spanyol Bicara Nasib 2 Bintang Barcelona Jelang Piala Dunia 2026, Hanya 1 yang Dibawa?

PELATIH Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, bicara nasib 2 bintang Barcelona jelang pengumuman skuad Piala Dunia 2026. Dari mereka berdua, tempat untuk 1 orang sudah dipastikan.

De La Fuente bakal mengumumkan skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 pada pekan depan. Ia mengonfirmasi akan ada 26 orang yang dibawa ke Amerika Utara.

1. Penjaga Gawang Melimpah

Tapi, de la Fuente tengah dipusingkan dengan berlimpahnya stok di posisi penjaga gawang. Dari nama-nama yang beredar, terselip Joan Garcia yang tampil apik di lini belakang Barcelona musim ini.

Sang entrenador mengakui tidak mudah memilih pemain untuk dibawa ke Piala Dunia. Andai bisa, ia bakal memboyong 5-6 kiper yang selama ini bolak-balik dipanggil ke Timnas Spanyol.

“Daftarnya sudah ditentukan. Sekelompok pemain yang punya determinasi. Idenya adalah memanggil 26 pemain, jadi daftar itu akan berisi 26 orang,” kata de la Fuente, disitat dari Football Italia, Kamis (21/5/2026).

“Saya akan dengan senang hati memanggil 5-6 (kiper) yang sudah bersama kami, tetapi hanya 3 yang akan pergi (ke Piala Dunia), bukan 4,” tukas pria berkepala plontos itu.