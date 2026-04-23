HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kisah Pemain Naturalisasi yang Gagal Bersinar Bersama Timnas Indonesia, Nomor 1 Banting Setir Jadi Satpam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |19:20 WIB
Berikut lima kisah pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama Timnas Indonesia termasuk Sergio van Dijk (Foto: Instagram/@serginhovandijk)
BERIKUT lima kisah pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama Timnas Indonesia. Salah satunya bahkan sempat banting setir menjadi satpam klub malam.

PSSI gencar melakukan naturalisasi pemain sejak akhir dekade 2000-an. Mereka seperti tersihir dengan kesuksesan Timnas Singapura dan Timnas Filipina di Piala AFF.

Tapi, tidak semua cerita berakhir sukses. Lima pemain naturalisasi ini malah gagal bersinar bersama Timnas Indonesia. Siapa saja mereka?

5 Kisah Pemain Naturalisasi yang Gagal Bersinar Bersama Timnas Indonesia

1. Johnny van Beukering

Jhonny van Beukering saat bekerja sebagai satpam di kelab malam AD

Pemain satu ini sudah menuai kontroversi ketika dinaturalisasi menjadi WNI pada 2012. Pasalnya, van Beukering punya perawakan bongsor dan dinilai kegemukan!

Kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Van Beukering gagal bersinar usai tampil di Piala AFF 2012. Ia bahkan sempat banting setir jadi satpam di klub malam di Belanda serta tersangkut kasus kriminal.

2. Sergio van Dijk

Sergio Van Dijk

Pemain satu ini dinaturalisasi dengan harapan bisa mendongkrak ketajaman di lini depan. Rekam jejak van Dijk cukup mentereng. Setelah resmi jadi WNI pada 2014, ia tampil untuk Timnas Indonesia.

Namun, kiprahnya di Timnas Indonesia tak berjalan mulus. Van Dijk hanya cetak 1 gol dari 6 penampilan. Ia bahkan memutuskan kembali ke Belanda dan kini jadi agen pemain.

3. Tonnie Cusell

Tonnie Harry Cusell Lilipaly. ig/cuselltonnie

Pemain satu ini dinaturalisasi berbarengan dengan van Beukering. Cusell sempat mencuri perhatian kala tampil di Piala AFF 2012 di tengah gejolak sepakbola nasional.

Sayangnya, setelah itu karier sang pemain anjlok. Sempat berkarier di Barito Putera, sepupu dari Stefano Lilipaly ini akhirnya terdepak. Cusell kemudian memilih kembali ke tanah kelahirannya.

 

