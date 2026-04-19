Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Imbang 0-0, Garuda Asia Tersingkir

SIDOARJO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 dipastikan gugur dari ajang Piala AFF U-17 2026 usai gagal mengalahkan Vietnam di laga pamungkas Grup A, pada Minggu (19/4/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, skuad Garuda Asia tepatnya ditahan 0-0 oleh tim tamu.

Dengan hasil imbang itu, Timnas Indonesia U-17 pun hanya bisa mengakhiri Grup A di posisi ketiga dengan total 4 poin. Padahal untuk bisa lolos ke semifinal, tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu wajib menjadi juara grup atau menjadi runner-up terbaik.

Vietnam yang mampu mencuri satu angka dari Timnas Indonesia U-17 pun bertengger di puncak klasemen Grup A dengan 7 poin. Dengan begitu, Vietnam dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF U-17 2026.

Sedangkan pada laga lainnya, Malaysia U-17 yang menang atas Timor Leste juga lolos. Sebab Harimau Malaya muda yang mengoleksi 6 poin berhak menyandang status runner-up terbaik di fase grup, mengalahkan Singapura (runner-up Grup C) dan Myanmar (runner-up Grup B) yang sama-sama memiliki 4 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit pertama dibunyikan, Vietnam U-17 langsung mengambil inisiatif serangan. Motor serangan mereka, Van Duong, menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan Indonesia.

Baru lima menit laga berjalan, Van Duong melepaskan tembakan jarak jauh dari jarak hampir 30 meter yang hampir saja merobek jala gawang Timnas Indonesia U-17. Peluang emas Vietnam kembali tercipta pada menit ke-8 saat Van Duong mengirim umpan silang matang kepada Minh Thuy.

Hasil Piala AFF U-17 2026: Kesulitan Cetak Gol, Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 Masih 0-0

Beruntung bagi Timnas Indonesia U-17, kiper Abdillah Ishak tampil gemilang dengan refleks cepat saat menghalau sontekan jarak dekat tersebut. Vietnam terus mendominasi penguasaan bola di lini tengah, memaksa para pemain asuhan Kurniawan Dwi Yulianto bekerja keras mematahkan serangan.

Hingga pertengahan babak pertama, kontrol permainan sepenuhnya berada di bawah kendali Vietnam. Pada menit ke-21, gawang Indonesia kembali terancam lewat aksi individu Van Duong yang tendangannya sempat membentur pemain bertahan dan berubah arah, meski akhirnya bola tidak masuk ke gawang.