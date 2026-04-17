HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Disebut Comeback ke Timnas Indonesia, Exco PSSI Sumardji: Hoax

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |19:48 WIB
Shin Tae-yong tidak comeback ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
SHIN Tae-yong ramai dikabarkan akan kembali melatih Timnas Indonesia. Beberapa akun media sosial sepakbola memberi kabar Shin Tae-yong segera comeback ke skuad Garuda.

“Info valid A1. STY kembali ke Timnas Indonesia. Bocoran orang dalam,” tulis akun @plesbol.inc.

Shin Tae-yong disebut comeback ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@plesbol.inc)

“STY balik ke Timnas Indonesia? Infonya akan diresmikan pada 30 April 2026,” sambung akun @garudarevolution.football.

1. PSSI Buka Suara

Anggota Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menanggapi kabar di atas. Ia memastikan kabar Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia adalah informasi yang tidak benar.

“Hoax,” singkat Sumardji saat dihubungi Okezone, Jumat (17/4/2026).

2. Shin Tae-yong Ramai Dikaitkan dengan Persija Jakarta

Saat ini Shin Tae-yong dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta. Tanda-tanda itu terlihat ketika Shin Tae-yong hadir menyaksikan laga Persija Jakarta vs Dewa United dalam lanjutan pekan ke-25 Super League 2025-2026 pada pertengahan Maret 2026.

Selain itu, Persija Jakarta juga disponsori salah satu pabrikan asal Korea Selatan, sehingga semakin mendekatkan skuad Macan Kemayoran dengan Shin Tae-yong. Mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, juga mengatakan tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong melatih Persija Jakarta.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/51/3213082/timnas_indonesia_akan_menghadapi_negara_top_dunia_pada_november_2026_pssi-rp2f_large.jpg
Timnas Indonesia Lawan Brasil atau Argentina pada November 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/51/3213039/timnas_indonesia_u_17_masih_punya_peluang_lolos_semifinal_piala_aff_u_17_2026_pssi-Dna7_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos Semifinal Piala AFF U-17 2026 jika Menang atas Vietnam U-17?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/51/3213030/patrick_kluivert_bahagia_tiba_di_indonesia_clashoflegendsid-meWi_large.jpg
Respons Patrick Kluivert Setelah Resmi Comeback ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/51/3212969/ketua_umum_pssi_erick_thohir_menyebut_belum_ada_tambahan_pemain_naturalisasi_yang_diproses-v6u0_large.jpg
Erick Thohir Sebut Belum Ada Tambahan Pemain Keturunan yang Jalani Proses Naturalisasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/17/11/1697181/hasil-conference-league-empat-tim-pastikan-tiket-semifinal-termasuk-crystal-palace-svv.webp
Hasil Conference League: Empat Tim Pastikan Tiket Semifinal Termasuk Crystal Palace
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/17/fia_rallycross.jpg
Jakarta Cetak Sejarah! Jadi Tuan Rumah Pertama FIA Rallycross World Cup 2026 di Asia Tenggara
