Shin Tae-yong Disebut Comeback ke Timnas Indonesia, Exco PSSI Sumardji: Hoax

SHIN Tae-yong ramai dikabarkan akan kembali melatih Timnas Indonesia. Beberapa akun media sosial sepakbola memberi kabar Shin Tae-yong segera comeback ke skuad Garuda.

“Info valid A1. STY kembali ke Timnas Indonesia. Bocoran orang dalam,” tulis akun @plesbol.inc.

“STY balik ke Timnas Indonesia? Infonya akan diresmikan pada 30 April 2026,” sambung akun @garudarevolution.football.

1. PSSI Buka Suara

Anggota Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menanggapi kabar di atas. Ia memastikan kabar Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia adalah informasi yang tidak benar.

“Hoax,” singkat Sumardji saat dihubungi Okezone, Jumat (17/4/2026).

2. Shin Tae-yong Ramai Dikaitkan dengan Persija Jakarta

Saat ini Shin Tae-yong dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta. Tanda-tanda itu terlihat ketika Shin Tae-yong hadir menyaksikan laga Persija Jakarta vs Dewa United dalam lanjutan pekan ke-25 Super League 2025-2026 pada pertengahan Maret 2026.

Selain itu, Persija Jakarta juga disponsori salah satu pabrikan asal Korea Selatan, sehingga semakin mendekatkan skuad Macan Kemayoran dengan Shin Tae-yong. Mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, juga mengatakan tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong melatih Persija Jakarta.