Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Garuda Asia Tumbang 0-1

GRESIK – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 tumbang 0-1 dari Malaysia U-17 di laga kedua Grup A Piala AFF U-17 2026, pada Kamis (16/4/2026) malam WIB. Dengan hasil itu, langkah pasukan Kurniawan Dwi Yulianto semakin sulit untuk ke semifinal.

Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Timnas Indonesia U-17 benar-benar tak bisa membongkar pertahanan Harimau Malaya Muda. Gawang skuad Garuda Asia pun jebol di menit 33 gara-gara sundulan Danial Fareez.

Dengan kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U-17 gagal menggeser Vietnam dari puncak klasemen Grup A. Putu Ekayana dan kawan-kawan pun masih tertahan di posisi kedua, unggul selisih gol atas Malaysia meski sama-sama mengoleksi 3 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Turun dengan formasi ofensif 4-3-3, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengandalkan trio Dava Yunna, Ridho, dan Sean Kastor di lini depan. Skuad Garuda Asia langsung mengambil inisiatif serangan dan memaksa Malaysia bermain bertahan di area mereka sendiri.

Sepanjang 25 menit pertama, kendali permainan sepenuhnya berada di tangan anak-anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto. Shoyyo Himawan dan Keanu Sanjaya tampak sangat dominan dalam mengatur ritme di lini tengah, memaksa para pemain Malaysia hanya sesekali mengandalkan serangan balik.

Timnas Indonesia U-17 sempat mengancam lewat beberapa situasi yang berbahaya. Peluang terbaik muncul di menit ke-15 saat Keanu Sanjaya mendapatkan ruang tembak di tepi kotak penalti.

Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17. (Foto: Instagram/famalaysia)

Sayangnya, sepakan keras Keanu masih melebar tipis dari gawang Malaysia. Meskipun terus menyerang, penyelesaian akhir dan koordinasi di lini depan masih menjadi kendala bagi skuad Merah Putih untuk memecah kebuntuan.

Asyik menyerang, gawang Noah Leo Duvert justru kebobolan pada menit ke-33. Berawal dari skema tendangan sudut dari sisi kanan pertahanan Indonesia, bola mengarah tepat ke tiang jauh. Danial Fareez, bek tengah Malaysia yang berdiri tanpa kawalan, dengan mudah melepaskan sundulan terarah yang mengoyak jala Timnas Indonesia U-17.

Skor 1-0 untuk keunggulan Malaysia membuat atmosfer pertandingan semakin panas. Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, Timnas Indonesia U-17 terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun pertahanan disiplin yang diterapkan tim Harimau Malaya muda membuat skor tidak berubah.