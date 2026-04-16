Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Garuda Asia Siap Tempur!

GRESIK – Timnas Indonesia U-17 sesaat lagi akan melakoni laga krusial pada pertandingan kedua Grup A Piala AFF U-17 2026. Menghadapi rival abadi, Malaysia U-17, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto telah menurunkan susunan pemain terbaiknya guna mengamankan poin penuh di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB.

Kurniawan mengusung formasi ofensif 4-3-3 dengan mempercayakan gawang kepada Noah Leo Duvert. Di lini depan, trio Dava Yunna, Ridho, dan Sean Kastor diharapkan menjadi mesin gol untuk membongkar pertahanan Harimau Malaya.

1. Pantang Anggap Remeh Kekalahan Lawan

Meski Malaysia baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam, Kurniawan Dwi Yulianto mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak memandang sebelah mata lawan. Baginya, Malaysia tetaplah tim yang solid.

"Kami tahu Malaysia tadi kalah 0-4, bukan berarti mereka tim lemah. Karena saya tahu betul bagaimana tim Malaysia dibentuk. Mereka cukup lama bersama-sama di NDFP (National Football Development Programme of Malaysia),” tegas Kurniawan usai laga.

“Saya juga tahu bagaimana Head Coach dari Malaysia, teman saya, ada Coach Ong Kim Swee di situ juga. Tentu kita tidak boleh underestimate, kita tetap respect ke Malaysia,” tambahnya.

Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17. (Foto: PSSI)

2. Komitmen Meraih Poin Penuh

Kemenangan 4-0 atas Timor Leste di laga sebelumnya sudah dilupakan oleh skuad Garuda Asia. Fokus sepenuhnya kini tercurah untuk mengamankan kans lolos ke fase gugur. Kurniawan selalu menekankan pentingnya menjaga mentalitas agar tidak terbuai oleh hasil di pertandingan pembuka.