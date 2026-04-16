Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Garuda Asia Siap Tempur!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |18:50 WIB
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Foto: PSSI)
GRESIK Timnas Indonesia U-17 sesaat lagi akan melakoni laga krusial pada pertandingan kedua Grup A Piala AFF U-17 2026. Menghadapi rival abadi, Malaysia U-17, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto telah menurunkan susunan pemain terbaiknya guna mengamankan poin penuh di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB.

Kurniawan mengusung formasi ofensif 4-3-3 dengan mempercayakan gawang kepada Noah Leo Duvert. Di lini depan, trio Dava Yunna, Ridho, dan Sean Kastor diharapkan menjadi mesin gol untuk membongkar pertahanan Harimau Malaya.

1. Pantang Anggap Remeh Kekalahan Lawan

Meski Malaysia baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam, Kurniawan Dwi Yulianto mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak memandang sebelah mata lawan. Baginya, Malaysia tetaplah tim yang solid.

"Kami tahu Malaysia tadi kalah 0-4, bukan berarti mereka tim lemah. Karena saya tahu betul bagaimana tim Malaysia dibentuk. Mereka cukup lama bersama-sama di NDFP (National Football Development Programme of Malaysia),” tegas Kurniawan usai laga.

“Saya juga tahu bagaimana Head Coach dari Malaysia, teman saya, ada Coach Ong Kim Swee di situ juga. Tentu kita tidak boleh underestimate, kita tetap respect ke Malaysia,” tambahnya.

Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17. (Foto: PSSI)

2. Komitmen Meraih Poin Penuh

Kemenangan 4-0 atas Timor Leste di laga sebelumnya sudah dilupakan oleh skuad Garuda Asia. Fokus sepenuhnya kini tercurah untuk mengamankan kans lolos ke fase gugur. Kurniawan selalu menekankan pentingnya menjaga mentalitas agar tidak terbuai oleh hasil di pertandingan pembuka.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/51/3212886/timnas_timor_leste_u_17_vs_vietnam_u_17-O968_large.jpg
Hasil Timnas Vietnam U-17 vs Timor Leste U-17 di Piala AFF U-17 2026: Golden Star Warrior Pesta Gol 10-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/51/3212859/timnas_vietnam_u_17-HxJ7_large.jpg
Hasil Babak Pertama Vietnam U-17 vs Timor Leste U-17 di Piala AFF U-17 2026: Golden Star Warriors Unggul 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/51/3212782/simak_prediksi_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_malaysia_u_17_di_piala_aff_u_17_2026-rT8Z_large.jpg
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Menang Tipis Garuda Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/51/3212728/jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_malaysia_u_17_di_piala_aff_u_17_2026_malam_ini-JmyB_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026 Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/15/11/1696483/persib-hattrick-gelar-liga-jadi-target-utama-teja-paku-alam-rekor-pribadi-nomor-dua-agp.webp
Persib Hat-trick Gelar Liga Jadi Target Utama Teja Paku Alam: Rekor Pribadi Nomor Dua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/harry_kane_mencetak_dua_gol_saat_bayern_munchen_me.jpg
Rekor Ganas Harry Kane: 50 Gol Semusim dan Mimpi Buruk Real Madrid
