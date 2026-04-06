5 Calon Kuat Juara Piala AFF Futsal 2026, Nomor 1 Timnas Futsal Indonesia!

Piala AFF Futsal 2026 atau ASEAN Futsal Championship 2026 tengah bergulir di Nonthaburi, Thailand. Delapan negara dibagi ke dalam dua grup dan dua tim teratas akan lolos ke semifinal.

1. Timnas Futsal Indonesia

Skuad Garuda memasuki turnamen ini dengan status juara bertahan. Timnas Futsal Indonesia sukses menjadi kampiun pada edisi terakhir 2024 yang digelar di Thailand.

Dari total 18 penyelenggaraan, Tim Merah Putih sudah dua kali menjadi juara. Modal positif dibawa pasukan Hector Souto usai menjadi runner up Piala Asia Futsal 2026, meski kali ini datang dengan skuad berbeda.

2. Timnas Futsal Thailand

Negara satu ini sangat dominan di Piala AFF Futsal atau ASEAN Futsal Championship. Betapa tidak, Timnas Futsal Thailand mencatat 16 kali juara dari 18 edisi turnamen ini sejak 2001.

Toalek datang ke edisi kali ini dengan misi mengembalikan hegemoni. Ditambah lagi, Thailand ingin menebus hasil negatif di SEA Games 2025 dengan hanya menjadi runner up di negara sendiri!

3. Timnas Futsal Australia

Negara satu ini belum pernah jadi juara meski sudah tampil sebanyak delapan kali di Piala AFF Futsal. Prestasi terbaik Timnas Futsal Australia adalah empat kali runner up pada 2007, 2013, 2014, dan 2015.

Tentu saja, The Futsalroos sangat penasaran untuk meraih gelar juara. Peluang cukup terbuka karena berada di grup yang terpisah dengan sang penguasa Thailand!