Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam vs Malaysia di Kualifikasi Piala Asia 2027: Golden Star Warriors Permalukan Harimau Malaya 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |21:02 WIB
Suasana laga Timnas Vietnam vs Malaysia. (Foto: VFF)
A
A
A

NAM DINH – Tim Nasional (Timnas) Vietnam sukses mengamankan poin penuh saat menjamu Malaysia dalam laga pamungkas Grup F Babak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar di Stadion Thien Truong, pada Selasa (31/3/2026) malam WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk The Golden Star Warriors itu menang meyakinkan dengan skor 3-1 berkat penampilan gemilang penyerang andalan mereka, Nguyen Xuan Son.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi yang diterapkan oleh Malaysia. Namun, Vietnam tetap tenang dan justru berhasil memecah kebuntuan lebih cepat.

Pada menit ke-7, berawal dari skema sepak pojok di sisi kiri, Duy Mạnh berhasil melompat paling tinggi dan melepaskan sundulan akurat yang merobek jala Malaysia. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun Vietnam sempat mendapat ancaman serius.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Vietnam tidak menurun. Pada menit ke-53, kerja sama apik antara Hai Long dan Hoang Hen membuahkan hasil. Umpan silang terukur dari Hoang Hen berhasil diselesaikan dengan sempurna melalui sundulan Xuan Son ke sudut dekat gawang, mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Malam di Stadion Thien Truong seolah menjadi milik Xuan Son. Pada menit ke-60, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mencetak brace (dua gol).

Timnas Vietnam. (Foto: VFF)

Kali ini, Xuan Son memanfaatkan umpan silang akurat dari Truong Tien Anh dengan sundulan tajam yang membuat kiper Malaysia tak berkutik. Skor menjauh menjadi 3-0.

Xuan Son benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Malaysia malam ini dengan penempatan posisi dan kemampuan udaranya yang luar biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement