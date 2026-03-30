Hasil Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026: Kalah 0-1, Garuda Gagal Juara

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia gagal menjuarai FIFA Series 2026 usai kalah 0-1 dari Bulgaria, pada Senin (30/3/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim asuhan John Herdman itu pun harus rela menjadi runner-up usai kekalahan tipis di laga final tersebut.

Satu-satunya gol di laga Timnas Indonesia vs Bulgaria itu dicetak oleh Marin Petkov di menit 38. Ia mampu mencatatkan namanya di papan skor berkat mendapatkan hadiah penalti. Dengan hasil itu, Bulgaria menjadi juara FIFA Series 2026 Jakarta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia sejatinya bermain baik di babak pertama. Terbukti, mereka mampu menguasai jalannya laga.

Sejumlah peluang tercipta, namun pertahanan Bulgaria begitu kuat. Menariknya, Bulgaria pun tak bermain terbuka dan lebih bermain hati-hati.

Hanya saja, ketika Timnas Indonesia asyik menyerang, lini pertahanan justru melakukan kesalahan. Kevin Diks melanggar pemain Bulgaria di kotak terlarang.

Petkov yang dipercaya mengeksekusi tendangan penalti itu pun mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Bulgaria pun unggul 1-0 atas Garuda.

Setelahnya, Bulgaria masih bermain berhati-hati. Timnas Indonesia pun kesulitan menghadapi pressing ketat dari tim tamu.

Skor 0-1 itu pun bertahan sampai babak pertama usai.