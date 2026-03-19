HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Michael Bambang Hartono, Bikin Como 1907 Jadi Raksasa Liga Italia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |15:29 WIB
Kisah Michael Bambang Hartono, Bikin Como 1907 Jadi Raksasa Liga Italia!
Como 1907 bangkit setelah diakuisisi Djarum Group pada 2019. (Foto: Laman resmi Como 1907)
KISAH Michael Bambang Hartono, bikin Como 1907 bangkit dari klub medioker hingga menjadi penghuni papan atas Liga Italia akan diulas Okezone. Michael Bambang Hartono yang berstatus pemilik Djarum Group, meninggal dunia di Singapura pada Kamis, (19/3/2026) siang WIB.

Selain sukses sebagai pebisnis, Michael Bambang Hartono ternyata memiliki karier di dunia olahraga, tepatnya di cabang olahraga bridge. Salah satu prestasi Michael Bambang Hartono adalah memenangkan medali perunggu Asian Games 2018 cabang olahraga bridge di nomor Supermixed Team. Ia pun tercatat sebagai peraih medali tertua Indonesia di ajang Asian Games.

1. Akusisi Como 1907

Gebrakan dibuat SENT Entertainment Ltd yang merupakan bagian dari Djarum Group pada 4 April 2019. Saat itu, SENT Entertainment Ltd membeli Como 1907 yang mengalami kebangkrutan dengan harga murah, yakni 850.000 euro atau sekira Rp16 miliar.

Selain itu, SENT Entertainment Ltd juga melunasi utang Como 1907 di angka 150.000 atau setara Rp2,9 miliar. Nominal akuisisi di atas masuk kategori murah untuk klub yang sempat eksis di Serie A pada 2002-2003.

2. Proses Promosi Como 1907

Hanya beberapa bulan setelah diakuisisi Michael Bambang Hartono dan kawan-kawan, Como 1907 promosi dari Serie D ke Serie C. Como 1907 saat itu finis sebagai juara wilayah 2.

Dua tahun berada di Serie C, Como 1907 promosi ke Seri B 2021-2022. Kepastian itu didapat setelah klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia finis teratas di Grup A Serie C 2020-2021.

 

