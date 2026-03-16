Timnas Bulgaria Panggil 27 Pemain untuk FIFA Series 2026 Indonesia, Termasuk Bek yang Cederai Miliano Jonathans

TIMNAS Bulgaria resmi mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi FIFA Series 2026 di Indonesia. Yang menarik, ada nama Hristiyan Petrov, sosok yang membuat pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans cedera parah.

Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk ajang FIFA Series 2026. Sesuai jadwal, turnamen mini yang mempertemukan empat negara dari konfederasi berbeda itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 27-30 Maret 2026.

Empat negara peserta yang akan ambil bagian di FIFA Series 2026 di Jakarta adalah Timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Turnamen tersebut menggunakan format sistem gugur yang terdiri dari babak semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final.

1. Umumkan 27 Pemain

Nah, Bulgaria telah mengumumkan skuad finalnya untuk beraksi dalam FIFA Series 2026 di Jakarta. Pelatih Aleksandar Dimitrov membawa 27 pemain terbaiknya untuk menghadapi dua pertandingan dalam turnamen mini tersebut.

Meski begitu, beberapa pemain berpengalaman seperti kapten Kiril Despodov dan Ivaylo Chochev absen dalam ajang tersebut. Sebagai gantinya, pelatih memanggil sejumlah pemain muda untuk memberikan kesempatan tampil di level internasional.

Skuad berjuluk Tricolor itu tetap membawa pemain-pemain bintangnya seperti Ilia Gruev (Leeds United), Marin Petkov (Al Taawoun), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), dan Hristiyan Petrov (SC Heerenveen). Nama terakhir cukup menyita perhatian.

Pasalnya, Petrov merupakan aktor di balik cederanya Jonathans sehingga harus absen membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Penyerang Skuad Garuda itu mengalami cedera ACL ketika Excelsior Rotterdam melawan SC Heerenveen dalam lanjutan Liga Belanda, Minggu 8 Maret 2026.