Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Unggul 1-0 Berkat Penalti

Persib Bandung tertinggal 0-1 dari Persebaya Surabaya di babak pertama (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

SURABAYA – Hasil babak pertama Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Bajul Ijo.

Gol tunggal Persebaya dicetak Bruno Moreira lewat titik penalti. Sementara, Persib sempat mencetak gol tapi dianulir!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib bermain trengginas sejak awal babak pertama. Maung Bandung berupaya untuk mencuri keunggulan lewat serangan cepat.

Namun demikian, Persebaya bermain dengan solid. Bajul Ijo sesekali melancarkan serangan balik cepat.

Jual beli serangan tak membuahkan hasil hingga laga memasuki menit 30. Persib terus menekan hingga pengujung laga babak pertama.

Di pengujung laga, Persebaya tiba-tiba mendapatkan penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah melakukan pengecekan lewat VAR. Federico Barba melanggar Francisco Rivera di kotak penalti.

Bruno Moreira yang menjadi eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik, Persebaya unggul 1-0. Setelah gol itu, Persib merespons dengan beringas.

Maung Bandung sempat mencetak gol lewat Kakang Rudianto, tetapi gol tersebut dianulir karena Ramon Tanque handball terlebih dahulu. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persib Bandung 1-0.