JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas China U-17 sudah dirilis. Pertemuan kedua tim ini akan berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang pada hari ini, Rabu (11/2/2026) pukul 18.30 WIB.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga optimistis performa Timnas Indonesia U-17 terus meningkat seiring persiapan dan uji coba yang dilakukan. Sebelumnya, skuad asuhan Nova Arianto menelan kekalahan 0-7 dari China dalam laga uji coba di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 8 Februari 2026 malam WIB.
Uji coba itu sebagai persiapan menatap Piala AFF U-17 2026 di Indonesia, pada 11-23 April 2026. Setelah itu, mereka akan tampil di Piala Asia U-17 2026 di Arab Saudi, pada 30 April hingga 17 Mei 2026.
Arya Sinulingga mengatakan butuh proses membangun tim yang tangguh. Alhasil, pihaknya memaksimalkan laga-laga uji coba internasional untuk skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-17.
"Perlu tambahan-tambahan yang buat mereka punya pengalaman pertandingan internasional," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk Okezone, Senin 9 Februari 2026.