Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs China U-17 Malam Ini: Bikin Kejutan, Garuda Asia?

Timnas Indonesia U-17 kembali menantang Timnas China U-17 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas China U-17 sudah dirilis. Pertemuan kedua tim ini akan berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang pada hari ini, Rabu (11/2/2026) pukul 18.30 WIB.

1. Optimistis Performa Timnas Indonesia U-17 Meningkat

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga optimistis performa Timnas Indonesia U-17 terus meningkat seiring persiapan dan uji coba yang dilakukan. Sebelumnya, skuad asuhan Nova Arianto menelan kekalahan 0-7 dari China dalam laga uji coba di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 8 Februari 2026 malam WIB.

Uji coba itu sebagai persiapan menatap Piala AFF U-17 2026 di Indonesia, pada 11-23 April 2026. Setelah itu, mereka akan tampil di Piala Asia U-17 2026 di Arab Saudi, pada 30 April hingga 17 Mei 2026.

Arya Sinulingga mengatakan butuh proses membangun tim yang tangguh. Alhasil, pihaknya memaksimalkan laga-laga uji coba internasional untuk skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-17.

"Perlu tambahan-tambahan yang buat mereka punya pengalaman pertandingan internasional," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk Okezone, Senin 9 Februari 2026.