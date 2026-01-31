Advertisement
LIGA INDONESIA

Bertemu I.League, John Herdman Ingin Jadwal Timnas Indonesia dengan Liga Selaras

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |22:11 WIB
Bertemu I.League, John Herdman Ingin Jadwal Timnas Indonesia dengan Liga Selaras
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bertemu dengan I.League (Foto: I.League)
JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bertemu dengan I.League di Kantor I.League, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026. Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan jadwal kompetisi domestik dengan tim nasional.

Herdman didampingi Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, dalam pertemuan tersebut. Sementara dari pihak I.League, hadir Direktur Kompetisi Asep Saputra; Deputi Direktur Kompetisi dan Komersial Takeyuki Oya; serta General Manager Kompetisi & Operasional Ronny Suhatril.

1. Jadwal Kompetisi Musim Ini dan Mendatang

Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Kedua pihak membahas penguatan kolaborasi antara PSSI dan I.League, khususnya sinkronisasi jadwal kompetisi dengan program Timnas Indonesia. Diskusi mencakup evaluasi penyelenggaraan liga hingga akhir musim sekaligus perencanaan dan penjadwalan kompetisi musim mendatang.

Herdman menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara I.League dan tim nasional.

“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berkolaborasi dengan I.League. Kami memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat liga dan Tim Nasional secara bersamaan,” kata Herdman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (31/1/2026). 

“Empat tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk membangun kerja sama yang lebih erat demi mengoptimalkan potensi kompetisi domestik,” sambung mantan pelatih Timnas Kanada itu.

 

Telusuri berita bola lainnya
