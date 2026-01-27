Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026: Skuad Garuda Menang Telak 5-0!

Timnas Futsal Indonesia menang telak 5-0 atas Timnas Futsal Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026 sudah diketahui. Laga di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-0 untuk Skuad Garuda.

Lima gol Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Mochammad Iqbal Rahmatullah (1’, 21’), Rio Pangestu Putra (11’), Israr Megantara (29’), dan Reza Gunawan (36’).

Timnas Futsal Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah langsung menggebrak di awal laga. Hasilnya manis. Baru semenit, Iqbal mampu mencetak gol. Dengan mudah, sang kapten menaklukkan kiper Jeong Joo-ho dari jarak dekat.

Setelah unggul, Indonesia terus bermain agresif. Reza punya peluang di menit keenam tapi tembakan menyliangnya menghantam tiang gawang.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-11 lewat kaki Rio Pangestu. Tembakan akuratnya dari jarak jauh yang meluncur menyusur lapangan, tak mampu dibendung Jeong. Indonesia unggul 2-0!

Korea Selatan baru bisa mengembangkan permainan memasuki menit ke-14. Namun, dua peluang didapat Indonesia lewat kaki Brian Ick dan Yogi Saputra di menit ke-15 tapi bisa ditepis Jeong.

Kans terbaik didapat Korea Selatan lewat kaki Shin Haiil di menit ke-17. Ia melepaskan tembakan dalam posisi bebas tapi Ahmad Habibie bisa menyelamatkan gawang. Skor 2-0 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Selepas istirahat, Indonesia langsung keluar menyerang. Kembali, Iqbal sukses membobol gawang Korea Selatan dari jarak dekat di menit ke-21! Sejurus kemudian, ia hampir mengemas hattrick tapi sepakannya ditangkap Jeong.