Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026: Skuad Garuda Unggul 2-0

Timnas Futsal Indonesia unggul 2-0 atas Timnas Futsal Korea Selatan di babak pertama (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026 sudah diketahui. Laga di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Skuad Garuda.

Dua gol Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Mochammad Iqbal Rahmatullah (1’) dan Rio Pangestu Putra (11’). Anak asuh Hector Souto bermain cukup dominan di 20 menit awal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah langsung menggebrak di awal laga. Hasilnya manis. Baru semenit, Iqbal mampu mencetak gol. Dengan mudah, sang kapten menaklukkan kiper Jeong Joo-ho dari jarak dekat.

Setelah unggul, Indonesia terus bermain agresif. Reza Gunawan punya peluang di menit keenam tapi tembakan menyliangnya menghantam tiang gawang.

Hingga pertengahan babak pertama, laga masih jadi milik Timnas Futsal Indonesia. Mereka praktis mengurung Korea Selatan di wilayahnya sendiri.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-11 lewat kaki Rio Pangestu. Tembakan akuratnya dari jarak jauh yang meluncur menyusur lapangan, tak mampu dibendung Jeong. Indonesia unggul 2-0!

Korea Selatan baru bisa mengembangkan permainan memasuki menit ke-14. Namun, dua peluang didapat Indonesia lewat kaki Brian Ick dan Yogi Saputra di menit ke-15 tapi bisa ditepis Jeong.

Kans terbaik didapat Korea lewat kaki Shin Haiil di menit ke-17. Ia melepaskan tembakan dalam posisi bebas tapi Ahmad Habibie bisa menyelamatkan gawang. Skor 2-0 bertahan hingga rehat.