HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026: Garuda Jamu Vietnam di SUGBK!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |18:45 WIB
Jadwal Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026: Garuda Jamu Vietnam di SUGBK!
Timnas Indonesia bakal jamu Vietnam di fase grup Piala AFF 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepastian langkah Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil pengundian di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis (15/1/2026), skuad asuhan John Herdman tergabung di Grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak play-off (Brunei Darussalam/Timor Leste).

Kabar baik bagi para pendukung Garuda, laga krusial melawan Vietnam dipastikan akan digelar di markas sendiri. Sementara satu lagi laga kandang Timnas Indonesia akan terjadi saat mereka menjamu Kamboja.

Turnamen edisi ke-16 yang menandai 30 tahun berdirinya kompetisi ini membawa warna baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala AFF akan digelar pada musim panas, yakni mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

1. Keuntungan Tuan Rumah: Vietnam dan Kamboja Sambangi Jakarta

Format kompetisi tahun ini tetap mempertahankan sistem dua laga kandang dan dua laga tandang di fase grup. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga kandang saat menjamu Kamboja dan sang rival bebuyutan, Vietnam.

Pertemuan kontra Vietnam pada 3 Agustus 2026 diprediksi akan menjadi puncak emosi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), mengingat status Vietnam sebagai juara bertahan setelah menumbangkan Thailand pada edisi 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)
Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Sementara itu, untuk laga tandang, Skuad Garuda harus terbang melawat ke markas Singapura dan pemenang babak kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Sesuai regulasi, hanya dua tim teratas dari Grup A yang berhak melaju ke fase gugur.

Jika berhasil lolos, semifinal akan dijadwalkan pada 15-19 Agustus, disusul partai final dua leg pada 23 dan 26 Agustus 2026.

 

