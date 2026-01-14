5 Calon Kuat Pelatih Real Madrid Pengganti Xabi Alonso, Nomor 1 Jurgen Klopp

ADA 5 calon kuat pelatih Real Madrid pengganti Xabi Alonso yang menarik untuk dibahas. Ya, era Xabi Alonso di Real Madrid resmi berakhir hanya dalam waktu enam bulan setelah kekalahan menyakitkan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol 2026.

Meski mencatatkan persentase kemenangan sebesar 75 persen, Presiden Madrid, Florentino Perez tidak mentoleransi kegagalan meraih trofi dan penurunan taktis tim. Kini, kursi panas pelatih Madrid menjadi rebutan para nama besar.

Sembari menunggu penunjukan permanen, legenda klub Alvaro Arbeloa telah ditunjuk sebagai pelatih interim. Namun, manajemen tengah serius menimbang lima sosok jenius untuk menahkodai Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut Calon Kuat Pelatih Real Madrid Pengganti Xabi Alonso:

1. Jurgen Klopp

Ini adalah nama yang paling diinginkan publik Santiago Bernabeu. Saat ini menjabat sebagai Global Head of Soccer di Red Bull setelah meninggalkan Liverpool, filosofi Heavy Metal Football milik Klopp dianggap sangat cocok untuk memaksimalkan kecepatan Vinicius Junior dan Mbappe.

Tantangan terbesarnya adalah membujuknya kembali ke pinggir lapangan di tengah masa istirahatnya.

2. Zinedine Zidane

Opsi Cinta Lama Bersemi Kembali selalu terbuka bagi Zidane. Pria yang mempersembahkan hattrick Liga Champions ini adalah favorit emosional para pemain dan fans.

Namun, spekulasi keterkaitannya dengan Timnas Prancis setelah Piala Dunia mendatang menjadi ganjalan utama bagi kembalinya pria yang akrab disapa Zizou itu untuk masa jabatan ketiga.

3. Davide Ancelotti

Putra dari Carlo Ancelotti ini dipandang sebagai kandidat warisan. Meski belum memiliki pengalaman sebagai pelatih kepala di level elit, Davide adalah otak taktis di balik kesuksesan ayahnya selama bertahun-tahun.