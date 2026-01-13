Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Falen Mariar, Prajurit TNI yang Ternyata Pernah Main di Tim Junior AC Milan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |14:12 WIB
Kisah Falen Mariar, Prajurit TNI yang Ternyata Pernah Main di Tim Junior AC Milan
Falen Mariar, Prajurit TNI yang Ternyata Pernah Main di Tim Junior AC Milan. (Foto: Youtube/TNI AD)
A
A
A

KISAH Falen Mariar, prajurit TNI yang ternyata pernah main di tim junior AC Milan menarik untuk dibahas. Ya, Falen Mariar adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki rekam jejak luar biasa di dunia sepak bola. Siapa sangka, pria asal Manokwari, Papua Barat, ini dulunya adalah bakat muda berbakat yang pernah menaklukkan lapangan hijau di Italia bersama klub raksasa AC Milan.

Lahir pada 5 Mei 1997, Falen sudah mencuri perhatian sejak usia belia. Namanya mulai bersinar saat membawa SMP PG 2 Manokwari menjuarai Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat nasional. Meski sempat gagal dalam seleksi Danone Cup di Makassar, kegigihannya membuka pintu kesempatan yang jauh lebih besar, terbang ke markas I Rossoneri –julukan AC Milan.

1. Dari Tanah Papua Menuju Panggung Internasional

Puncak karier sepak bola Falen terjadi pada tahun 2011. Melalui seleksi ketat yang diadakan KONI Papua di Bali, ia berhasil menyisihkan ribuan talenta muda lainnya. Falen terpilih sebagai satu dari 18 pemain terbaik yang dikirim ke Italia untuk mengikuti AC Milan Camp Junior.

Prestasi yang ditorehkan Falen di Negeri Piza tidak main-main. Ia dan rekan-rekannya berhasil membawa tim Indonesia menjuarai Turnamen Kamp AC Milan Internasional. Dalam perjalanan menuju podium juara, tim Merah Putih sukses menumbangkan negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Brasil, Amerika Serikat, Swedia, hingga tuan rumah Italia.

Falen Mariar unjuk keterampilan mengolah bola (Foto: Youtube/TNI AD)
Falen Mariar unjuk keterampilan mengolah bola (Foto: Youtube/TNI AD)

Sepulangnya dari Italia, prestasi mentereng tersebut membuatnya dilirik oleh Pertamina Soccer School. Falen mendapatkan beasiswa untuk menimba ilmu sepak bola secara profesional di sana, yang seharusnya ditempuh selama tiga tahun.

2. Titik Balik: Antara Cita-Cita dan Bakti untuk Keluarga

Namun, di balik kegemilangan prestasinya, Falen menyimpan duka mendalam. Tepat sehari sebelum keberangkatannya ke Italia dahulu, sang ayah berpulang ke Pangkuan Yang Maha Kuasa. Meski tetap berangkat demi mengharumkan nama bangsa, beban sebagai tulang punggung keluarga mulai ia rasakan sekembalinya ke Tanah Air.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194996/real_madrid_legends_vs_barcelona_legends_akan_digelar_di_sugbk_pada_18_april_2026-zUbL_large.jpg
Resmi! Real Madrid Legends vs Barcelona Legends Digelar di SUGBK, Sambut 500 Tahun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194981/justin_hubner_dan_jennifer_coppen-gRGV_large.jpg
Girang Justin Hubner Cetak Gol Debut dan Jadi Penyelamat Fortuna Sittard, Jennifer Coppen: That’s My Man!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194967/simak_kisah_romansa_pesepakbola_brasil_hulk_yang_menikahi_keponakannya_sendiri-FkpB_large.jpg
Kisah Romansa Pesepakbola Brasil Hulk, Menikahi Keponakan Sendiri Usai Bercerai dengan Mantan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/51/3194898/justin_hubner-tR8d_large.jpg
Media Belanda Soroti Aksi Heroik Justin Hubner, Jadi Penyelamat Fortuna Sittard di Menit Krusial
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/13/11/1665569/jurgen-klopp-jadi-kandidat-impian-florentino-perez-real-madrid-siapkan-opsi-pelatih-jangka-panjang-ytj.webp
Jurgen Klopp Jadi Kandidat Impian Florentino Perez, Real Madrid Siapkan Opsi Pelatih Jangka Panjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
5 Dosa Xabi Alonso hingga Dipecat Real Madrid, Salah Satunya Krisis Ruang Ganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement