Kisah Falen Mariar, Prajurit TNI yang Ternyata Pernah Main di Tim Junior AC Milan

KISAH Falen Mariar, prajurit TNI yang ternyata pernah main di tim junior AC Milan menarik untuk dibahas. Ya, Falen Mariar adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki rekam jejak luar biasa di dunia sepak bola. Siapa sangka, pria asal Manokwari, Papua Barat, ini dulunya adalah bakat muda berbakat yang pernah menaklukkan lapangan hijau di Italia bersama klub raksasa AC Milan.

Lahir pada 5 Mei 1997, Falen sudah mencuri perhatian sejak usia belia. Namanya mulai bersinar saat membawa SMP PG 2 Manokwari menjuarai Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat nasional. Meski sempat gagal dalam seleksi Danone Cup di Makassar, kegigihannya membuka pintu kesempatan yang jauh lebih besar, terbang ke markas I Rossoneri –julukan AC Milan.

1. Dari Tanah Papua Menuju Panggung Internasional

Puncak karier sepak bola Falen terjadi pada tahun 2011. Melalui seleksi ketat yang diadakan KONI Papua di Bali, ia berhasil menyisihkan ribuan talenta muda lainnya. Falen terpilih sebagai satu dari 18 pemain terbaik yang dikirim ke Italia untuk mengikuti AC Milan Camp Junior.

Prestasi yang ditorehkan Falen di Negeri Piza tidak main-main. Ia dan rekan-rekannya berhasil membawa tim Indonesia menjuarai Turnamen Kamp AC Milan Internasional. Dalam perjalanan menuju podium juara, tim Merah Putih sukses menumbangkan negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Brasil, Amerika Serikat, Swedia, hingga tuan rumah Italia.

Falen Mariar unjuk keterampilan mengolah bola (Foto: Youtube/TNI AD)

Sepulangnya dari Italia, prestasi mentereng tersebut membuatnya dilirik oleh Pertamina Soccer School. Falen mendapatkan beasiswa untuk menimba ilmu sepak bola secara profesional di sana, yang seharusnya ditempuh selama tiga tahun.

2. Titik Balik: Antara Cita-Cita dan Bakti untuk Keluarga

Namun, di balik kegemilangan prestasinya, Falen menyimpan duka mendalam. Tepat sehari sebelum keberangkatannya ke Italia dahulu, sang ayah berpulang ke Pangkuan Yang Maha Kuasa. Meski tetap berangkat demi mengharumkan nama bangsa, beban sebagai tulang punggung keluarga mulai ia rasakan sekembalinya ke Tanah Air.