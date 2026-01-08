Hasil Timnas Australia U-23 vs Thailand U-23 di Piala Asia U-23 2026: Main 10 Pemain, Gajah Perang Takluk 1-2

DOHA – Timnas Thailand U-23 harus menelan pil pahit pada laga pembuka Grup D Piala Asia U-23 2026. Meski sempat unggul lebih dulu, skuad berjuluk Gajah Perang itu terpaksa menyerah dengan skor tipis 1-2 dari Australia U-23 setelah harus bermain dengan 10 orang sejak awal pertandingan di Jassim Bin Hamad Stadium, Kamis (8/1/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan tujuh menit, Thailand mengejutkan publik lewat gol cepat Sittha Boonlha. Berawal dari skema sepak pojok di sisi kanan, Sittha melepaskan tembakan kaki kanan yang menghujam deras ke pojok bawah gawang Australia. Namun, euforia tersebut hanya bertahan sekejap.

Tiga menit pasca-gol pembuka, petaka menghampiri Thailand. Pemain nomor punggung 21, Phon-Ek Maneekorn, melakukan pelanggaran keras yang memaksa wasit meninjau VAR.

Hasilnya, kartu merah langsung dikeluarkan, memaksa Thailand bermain dengan 10 orang sejak menit ke-10. Unggul jumlah pemain, Australia langsung mengurung pertahanan lawan.

Tekanan bertubi-tubi Australia membuahkan hasil pada menit ke-29. Melalui intervensi VAR, Australia dihadiahi penalti yang dieksekusi dengan dingin oleh Ethan Alagich.

Timnas Australia U-23 vs Thailand U-23. (Foto: Instagram/changsuek)

Hanya berselang satu menit, Australia berbalik unggul 2-1 lewat aksi Mathias Macallister. Memanfaatkan umpan Alagich, Macallister melepaskan tembakan kaki kanan dari sisi kiri kotak penalti yang gagal dibendung kiper Thailand.