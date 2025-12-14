Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025: Kalah Telak 0-5, Garuda Pertiwi Gagal ke Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:18 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025: Kalah Telak 0-5, Garuda Pertiwi Gagal ke Final!
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Vietnam di semifinal SEA Games 2025 sudah diketahui. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- kalah telak 0-5.

Pertandingan tersebut berlangsung di National Sports University, Chonburi, Thailand pada Minggu (14/12/2025) sore WIB. Hasil ini membuat Timnas Putri Indonesia gagal ke final.

Timnas Putri Indonesia vs Vietnam

Timnas Putri Indonesia masih akan berlaga lagi dalam perebutan medali perunggu pada Rabu, 17 Desember 2025. Tetapi, mereka masih menanti lawannya, yakni antara Thailand atau Filipina.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia Putri mengawali pertandingan dengan cukup baik di babak pertama. Meski demikian, tim besutan Akira Higashiyama itu nampak bermain di bawah tekanan Timnas Vietnam Putri.

The Golden Star -julukan Timnas Vietnam Putri- bermain efektif dengan serangan cepat dan umpan akurat. Pada menit ke-28, Timnas Vietnam Putri berhasil mendapatkan penalti setelah bola terkena lengan pemain Garuda Pertiwi.

Nguyen Bich Thuy (28’ (P)) yang menjadi eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Keunggulan 1-0 tak membuat Timnas Vietnam Putri mengendurkan intensitas serangan.

Akan tetapi, hingga pengujung laga babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Timnas Vietnam Putri berhasil unggul atas Indonesia di paruh pertama dengan skor 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189816/timnas_putri_indonesia_vs_vietnam-Os6y_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189790/timnas_putri_vietnam_tidak_gentar_dengan_timnas_putri_indonesia_yang_diperkuat_pemain_pemain_naturalisasi-eYf7_large.jpg
SEA Games 2025: Vietnam Tak Gentar Timnas Putri Indonesia Diperkuat Pemain Naturalisasi, Optimistis Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189773/pelatih_timnas_putri_indonesia_akira_higashiyama_bertekad_mengukir_sejarah_di_sea_games_2025-UJCz_large.jpg
Jelang Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Akira Higashiyama Ingin Cetak Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189760/simak_jadwal_lengkap_siaran_langsung_timnas_futsal_indonesia_di_sea_games_2025_yang_akan_disiarkan_mnctv-kgJ2_large.jpeg
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Live MNCTV!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655687/hasil-final-bulu-tangkis-sea-games-2025-anatrias-raih-perak-usai-takluk-dari-malaysia-mrm.webp
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Ana/Trias Raih Perak Usai Takluk dari Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/arya_danu_susilo.jpg
Dari Lapas Ciangir untuk Indonesia: Arya Danu Susilo Juara Taekwondo SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement