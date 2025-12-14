Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025: Kalah Telak 0-5, Garuda Pertiwi Gagal ke Final!

HASIL Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Vietnam di semifinal SEA Games 2025 sudah diketahui. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- kalah telak 0-5.

Pertandingan tersebut berlangsung di National Sports University, Chonburi, Thailand pada Minggu (14/12/2025) sore WIB. Hasil ini membuat Timnas Putri Indonesia gagal ke final.

Timnas Putri Indonesia masih akan berlaga lagi dalam perebutan medali perunggu pada Rabu, 17 Desember 2025. Tetapi, mereka masih menanti lawannya, yakni antara Thailand atau Filipina.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia Putri mengawali pertandingan dengan cukup baik di babak pertama. Meski demikian, tim besutan Akira Higashiyama itu nampak bermain di bawah tekanan Timnas Vietnam Putri.

The Golden Star -julukan Timnas Vietnam Putri- bermain efektif dengan serangan cepat dan umpan akurat. Pada menit ke-28, Timnas Vietnam Putri berhasil mendapatkan penalti setelah bola terkena lengan pemain Garuda Pertiwi.

Nguyen Bich Thuy (28’ (P)) yang menjadi eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Keunggulan 1-0 tak membuat Timnas Vietnam Putri mengendurkan intensitas serangan.

Akan tetapi, hingga pengujung laga babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Timnas Vietnam Putri berhasil unggul atas Indonesia di paruh pertama dengan skor 1-0.