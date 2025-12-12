Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22 di SEA Games 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:39 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22 di SEA Games 2025
Indra Sjafri ingin Timnas Indonesia U-22 menang meyakinkan atas Myanmar U-22 di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 di laga penutup Grup C SEA Games 2025 sudah dirilis. Laga penentuan ini dilangsungkan di 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand pada Jumat, (12/12/2025) pukul 18.00 WIB dan live di RCTI serta GTV.

1. Syarat Timnas Indonesia U-22 Lolos Semifinal SEA Games 2025

Kemenangan 2-0 Timnas Vietnam U-22 atas Malaysia U-22 di laga pamungkas Grup B pada Kamis, 11 Desember 2025 sore WIB, membuka kembali peluang Timnas Indonesia U-22 ke semifinal SEA Games 2025. Namun, tak mudah bagi skuad asuhan Indra Sjafri untuk merealisasikannya.

Timnas Vietnam U-22 menang 2-0 atas Timnas Malaysia U-22 (Foto: Instagram/@famalaysia)
Timnas Vietnam U-22 menang 2-0 atas Timnas Malaysia U-22 (Foto: Instagram/@famalaysia)

Timnas Indonesia U-22 wajib menang selisih tiga gol atas Myanmar U-22 untuk lolos semifinal SEA Games 2025 via jalur runner-up terbaik. Jika menang selisih tiga gol, Timnas Indonesia U-22 akan mengungguli Timnas Malaysia U-22 dari segi selisih gol, yakni +2 berbanding +1.

Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia U-22 menang dengan selisih dua gol? Timnas Indonesia U-22 tetap lolos asalkan menang dengan mencetak lebih dari empat gol, semisal menang 5-3, 6-4, 7-5 dan seterusnya.

Jika kondisi ini terjadi, skuad asuhan Indra Sjafri akan unggul produktivitas gol atas Timnas Malaysia U-22, meski secara selisih gol sama. Jadi, sanggup lolos ke semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22?

2. Indra Sjafri Pernah Menang 5-0 Lawan Myanmar U-22

Indra Sjafri memiliki modal untuk membawa Timnas Indonesia U-22 menang telak atas Myanmar U-22. Ia dianugerahi pemain-pemain berkualitas seperti Dion Markx, Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner, Rafael Struick hingga Mauro Zijlstra.

 

