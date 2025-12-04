Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di Babak Pertama: Zahra Muzdalifah Cs Tertinggal 0-4

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:24 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di Babak Pertama: Zahra Muzdalifah Cs Tertinggal 0-4
Timnas Putri Indonesia tertinggal 0-4 dari Thailand di babak pertama. (Foto: PSSI)
A
A
A

CHONBURI – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia harus rela menutup babak pertama kontra Timnas Putri Thailand dengan skor 0-4 di laga perdana Grup A cabang olahraga (cabor) sepakbola putri SEA Games 2025, pada Kamis (4/12/2025) malam WIB. Garuda Pertiwi gagal memberikan perlawanan di 45 menit pertama karena tim tuan rumah terus menekan.

Nahasnya, ketiga gol Thailand di Stadion Chonburi itu  semuanya berawal dari sepak pojok. Hal ini jelas menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh tim asuhan Akira Higashiyama di babak kedua.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Sejak menit pertama, Timnas Putri Indonesia benar-benar ditekan oleh tim tuan rumah. Tak heran, ketika laga memasuki menit kedelapan, gawang Timnas Putri Indonesia kebobolan.

Sayangnya gol pertama Thailand berawal dari gol bunuh diri Nafeeza Nori. Nori yang bermaksud membuang bola hasil dari sepak pojok Thailand, justru bola mengarah ke teman sendiri. Alhasil bola pantulan justru masuk ke gawang Timnas Putri Indonesia kawalan Iris de Rouw.

Kemudian, gol kedua lagi-lagi berawal dari sepak pojok. Kali ini bola yang awalnya sempat ditepis Iris de Rouw, justru mampu disundul Pattaranan Aupacha dan gol kedua Thailand tercipta di menit 21.

Timnas Putri Indonesia vs Thailand. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia vs Thailand. (Foto: PSSI)

Iris pun tampak kesal karena ia merasa dirinya sempat diganggu pemain Thailand yang lain. Ia juga protes karena tak ada pemain Timnas Putri Indonesia yang mencoba menganggu Pattaranan.

Lalu di menit 27, Silawan Intamee berhasil merobek jala gawang Timnas Putri Indonesia. Lagi-lagi, berawal dari sepak pojok, Silawan mampu menyundul bola tepat ke gawang Garuda Pertiwi dan membuat Thailand unggul 3-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187866/timnas_putri_indonesia-zt4W_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand: Garuda Pertiwi Dihajar 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187864/timnas_putri_indonesia-71Th_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand: Nafeeza Nori Gol Bunuh Diri, Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187856/timnas_indonesia_u_22-OJX1_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Timnas Indonesia U-22 Berpeluang Besar Pertahankan Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187846/link_live_streaming_timnas_putri_indonesia_vs_thailand_pssi-h0a7_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025 Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651701/jonatan-christie-gabung-skuad-sabarreza-dan-christian-adinata-usai-tinggalkan-pelatnas-pbsi-xal.webp
Jonatan Christie Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/menteri_pemuda_dan_olahraga_menpora_erick_thohir.jpg
Kemenpora dan KONI Sepakat Kerahkan Satu Komando Transformasi Olahraga Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement