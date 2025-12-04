Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di Babak Pertama: Zahra Muzdalifah Cs Tertinggal 0-4

CHONBURI – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia harus rela menutup babak pertama kontra Timnas Putri Thailand dengan skor 0-4 di laga perdana Grup A cabang olahraga (cabor) sepakbola putri SEA Games 2025, pada Kamis (4/12/2025) malam WIB. Garuda Pertiwi gagal memberikan perlawanan di 45 menit pertama karena tim tuan rumah terus menekan.

Nahasnya, ketiga gol Thailand di Stadion Chonburi itu semuanya berawal dari sepak pojok. Hal ini jelas menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh tim asuhan Akira Higashiyama di babak kedua.

Jalannya pertandingan

Babak Pertama

Sejak menit pertama, Timnas Putri Indonesia benar-benar ditekan oleh tim tuan rumah. Tak heran, ketika laga memasuki menit kedelapan, gawang Timnas Putri Indonesia kebobolan.

Sayangnya gol pertama Thailand berawal dari gol bunuh diri Nafeeza Nori. Nori yang bermaksud membuang bola hasil dari sepak pojok Thailand, justru bola mengarah ke teman sendiri. Alhasil bola pantulan justru masuk ke gawang Timnas Putri Indonesia kawalan Iris de Rouw.

Kemudian, gol kedua lagi-lagi berawal dari sepak pojok. Kali ini bola yang awalnya sempat ditepis Iris de Rouw, justru mampu disundul Pattaranan Aupacha dan gol kedua Thailand tercipta di menit 21.

Timnas Putri Indonesia vs Thailand. (Foto: PSSI)

Iris pun tampak kesal karena ia merasa dirinya sempat diganggu pemain Thailand yang lain. Ia juga protes karena tak ada pemain Timnas Putri Indonesia yang mencoba menganggu Pattaranan.

Lalu di menit 27, Silawan Intamee berhasil merobek jala gawang Timnas Putri Indonesia. Lagi-lagi, berawal dari sepak pojok, Silawan mampu menyundul bola tepat ke gawang Garuda Pertiwi dan membuat Thailand unggul 3-0.