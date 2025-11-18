Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Mali U-22 Jelang SEA Games 2025 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Mali U-22 jelang SEA Games 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga ini dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (18/11/2025) pukul 20.00 WIB.

Pertemuan ini merupakan yang kedua bagi Timnas Indonesia U-22 dan Mali U-22. Sebelumnya pada pertemuan pertama yang juga digelar di Stadion Pakansari pada Sabtu, 15 November 2025, Timnas Indonesia U-22 kalah 0-3 dari Mali U-22!

1. Timnas Indonesia U-22 Telat Panas

Timnas Mali U-22 tak mau meremehkan Timnas Indonesia U-22. (Foto: Instagram/@pssi)

Pelatih Timnas Mali U-22, Fousseni Diawara, menilai Timnas Indonesia U-22 telat panas. Penilaian itu didasarkan saat Timnas Indonesia U-22 tumbang 0-3 dari Mali U-22 akhir pekan lalu.

“Ada beberapa detail penting. Saya rasa tim Indonesia memulai pertandingan dengan kurang baik. Mereka memulai laga dengan buruk. Kami memanfaatkan hal itu,” kata Fousseni Diawara saat ditemui awak media termasuk Okezone di Lapangan ABC Senayan, Senin 17 November 2025.

Namun, bukan berarti Fousseni Diawara tidak memberikan pujian kepada Timnas Indonesia U-22. Ia menyebut Timnas Indonesia U-22 pelan-pelan menunjukan performa terbaik saat menghadapi Mali U-22.

“Namun setelah itu (telat panas), mereka tetap menunjukkan hal-hal yang bagus. Kami tahu mereka memiliki beberapa pemain yang juga bermain di tim senior, yang punya sedikit pengalaman,” lanjut Fousseni Diawara.