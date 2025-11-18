Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Mali U-22 Jelang SEA Games 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 jelang SEA Games 2025 sudah dirilis. Pertandingan ini digelar di Stadion Pakansari, Jawa Barat pada Selasa, (18/11/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Pelatih Mali U-22 Bocorkan Kelemahan Timnas Indonesia U-22

Jelang laga malam ini, pelatih Timnas Mali U-22, Fousseni Diawara, membocorkan kelemahan Timnas Indonesia U-22. Menurut pengalamannya pada laga pertama, ia menilai skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22- melakukan start yang buruk.

Timnas Mali U-22 tak mau meremehkan Timnas Indonesia U-22. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Di pertemuan pertama pada laga yang dihelat di Stadion Pakansari, Sabtu 15 November 2025 malam WIB, Timnas Mali U-22 menumbangkan Timnas Indonesia U-22 dengan skor telak 3-0. Diawara pun telah menganalisis permainan Garuda Muda jelang bersua di laga kedua malam ini.

“Ada beberapa detail penting. Saya rasa tim Indonesia memulai pertandingan dengan kurang baik. Mereka memulai laga dengan buruk. Kami memanfaatkan hal itu,” kata Diawara di Lapangan ABC kepada awak media termasuk Okezone

2. Timnas Indonesia U-22 Beri Perlawanan Sengit

Meski menilai Timnas Indonesia U-22 tidak memulai laga dengan baik, Diawara tetap mengakui kualitas Ivar Jenner dan kawan-kawan. Menurut Diawara, setelah itu skuad Garuda Muda mampu memberikan perlawanan sengit kepada anak asuhnya.

“Namun, setelah itu, mereka tetap menunjukan hal-hal yang bagus. Kami tahu mereka memiliki beberapa pemain yang juga bermain di tim senior, yang punya sedikit pengalaman,” terangnya.