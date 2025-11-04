Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Zahaby Gholy hingga Mathew Baker Starter!

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025 sudah dirilis. Sejumlah pemain andalan Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- siap dimainkan, di antaranya ada Zahaby Gholy hingga Mathew Baker.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan segera memulai perjalanan di Piala Dunia U-17 2025. Di laga perdana Grup H, pasukan Nova Arianto akan hadapi Zambia U-17 di Lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa (4/11/2025) pukul 22.45 WIB.

1. Turunkan Para Pemain Terbaik

Nova Arianto turunkan skuad terbaiknya di laga perdana ini. Dia menerapkan pola 3-4-3 untuk laga kali ini. Pada posisi penjaga gawang, dia mengandalkan Dafa Al Gasemi. Perannya kerap tak tergantikan di banyak laga Timnas Indonesia U-17.

Kemudian, beralih ke lini belakang, ada Lucas Lee, Putu Panji, hingga Mathew Baker yang dipasang Nova. Putu Panji pun kembali dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U-17.

Lalu, di lini tengah, ada Fabio Azkairawan, Evandra Florasta, Nazriel Alvaro, Eizar Jacob yang siap dimainkan. Kehadiran Eizar Jacob tentunya akan jadi sorotan karena dirinya jadi salah satu pemain diaspora yang dibawa Nova Arianto ke Piala Dunia U-17 2025.

Terakhir, di lini serang Zahaby Gholy, Mierza Fierjatullah, Fadly Alberto siap diandalkan. Menarik tentunya menantikan aksi para pemain ini yang siap jadi mesin gol Garuda Asia.