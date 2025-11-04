Nova Arianto Beri Pesan Khusus ke Suporter yang Datang Langsung ke Laga Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, sampaikan pesan khusus ke suporter Indonesia yang datang langsung saksikan laga Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025. Dia meminta suporter memberi dukungan luar biasa agar anak asuhnya tampil maksimal.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Zambia di Lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa (4/11/2025) pukul 22.45 WIB. Ini merupakan pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Grup H Piala Dunia U-17 2025.

1. Dukungan Suporter

Meski bermain jauh di Qatar, skuad Garuda Asia akan tetap mendapat dukungan langsung dari para suporter. Pasalnya, cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Qatar.

Nova mengakui dukungan langsung dari para suporter akan berdampak positif bagi anak asuhnya. Dia berharap kehadiran Garuda Fans bisa menyuntik semangat para pemain Timnas Indonesia U-17.

“Ya pastinya dukungan dari suporter Indonesia sangat membantu. Sangat membantu daripada spirit dari pemain,” kata Nova, dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Selasa (4/11/2025).

“Harapannya dengan datangnya suporter Indonesia di lapangan bisa membantu pemain lebih bersemangat,” tambahnya.