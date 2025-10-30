Timnas Indonesia U-17 Bakal Hadapi Brasil di Piala Dunia U-17 2025, Evandra Florasta Ingin Lakukan Hal Ini

GELANDANG Timnas Indonesia U-17, Evandra Florasta, antusias jelang Piala Dunia U-17 2025, terutama karena tahu akan menghadapi Timnas Brasil U-17. Ia berharap dapat belajar banyak dari laga tersebut.

Piala Dunia U-17 2025 akan digelar di Qatar pada 3-27 November. Sementara, fase grup dimainkan pada 3-11 November 2025.

1. Paling Ditunggu

Susunan pemain Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H Piala Dunia U-17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto akan menghadapi Timnas Brasil U-17, Timnas Zambia U-17, dan Timnas Honduras U-17.

Pertandingan melawan Brasil adalah yang paling ditunggu oleh segenap pencinta sepakbola Indonesia termasuk pemain. Evandra mengaku ini akan jadi sebuah kesempatan luar biasa. Ia berharap laga itu jadi ajang untuk menyerap ilmu.

“Bermain melawan Brasil adalah kesempatan luar biasa. Semua orang tahu betapa bagusnya mereka, U-17-nya, U-20-nya, dan tim seniornya,” papar Evandra, dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (30/10/2025).

“Siapa yang tahu, kami mungkin saja belajar dari pertandingan-pertandingan itu dan mungkin akan membantu kami dan tim (untuk) terus bertumbuh,” tukas pemain Bhayangkara FC itu.