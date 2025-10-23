Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liverpool Bantai Eintracht Frankfurt 5-1, Arne Slot Belum Puas dengan Aksi Cody Gakpo Cs

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |09:51 WIB
Liverpool Bantai Eintracht Frankfurt 5-1, Arne Slot Belum Puas dengan Aksi Cody Gakpo Cs
Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
PELATIH Liverpool, Arne Slot, komentari hasil laga kontra Eintracht Frankfurt dalam matchday ketiga Liga Europa 2025-2026. Meski sukses menang, Slot belum puas dengan kinerja Cody Gakpo cs.

Slot menilai masih ada sejumlah kekurangan dari penampilan para pemain Liverpool pada laga tersebut. Hal ini tentunya siap dibenahi agar tren positif bisa diukir Liverpool di berbagai kompetisi musim ini.

Hasil Liga Champions 2025-2026: Liverpool Bantai Frankfurt 5-1, Real Madrid Libas Juventus 1-0

1. Liverpool Pesta Gol

Ya, Liverpool baru saja berpesta gol ke gawang Eintracht Frankfurt. Main di Stadion Deutsche Bank Park, Kamis (23/10/2025) dini  hari WIB, Liverpool menang telak 5-1.

Sempat ketinggalan 0-1 karena gol Rasmus Kristensen di menit 26, Liverpool. Bahkan, mereka membalas lima gol sekaligus lewat aksi Hugo Ekitike di ment 35, Virgil van Dijk (39’), Ibrahima Konate (44’), Cody Gakpo (66’) dan Dominik Szoboszlai (70’).

Berkat kemenangan ini, Liverpool melesat ke posisi 10 klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. Mereka kini mengemas enam poin.

Hasil ini juga membuat Liverpool putus tren negatif. Sebelumnya, mereka kalah empat kali beruntun di semua kompetisi.

 

