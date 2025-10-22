Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Erling Haaland Samai Rekor Gol Beruntun Cristiano Ronaldo Usai Bantu Manchester City Menang atas Villarreal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |06:19 WIB
Erling Haaland Samai Rekor Gol Beruntun Cristiano Ronaldo Usai Bantu Manchester City Menang atas Villarreal
Erling Haaland di laga Villarreal vs Manchester City. (Foto: UEFA)
A
A
A

VILLARREAL – Striker Manchester City, Erling Haaland, kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola. Pemain asal Norwegia ini baru saja menyamai rekor luar biasa yang dipegang oleh megabintang Cristiano Ronaldo, yakni mencetak gol dalam 12 pertandingan berturut-turut untuk klub dan negara.

Prestasi ini terukir setelah Haaland menjebol gawang Villarreal dalam matchday ketiga Liga Champions 2025-2026, pada Rabu (22/10/2025) dini hari WIB. Gol pembuka pada menit ke-17 di kemenangan 2-0 Manchester City atas wakil Spanyol itu memastikan Haaland menyamai pencapaian terbaik Ronaldo sepanjang kariernya.

1. Awal Musim yang Menggila

Haaland yang kini berusia 25 tahun, sedang menjalani musim 2025-2026 yang sungguh tak terbendung, dengan total raihan 24 gol sejauh ini. Golnya ke gawang Villarreal, yang memanfaatkan umpan silang mendatar dari Rico Lewis, merupakan gol keempat berturut-turutnya di Liga Champions musim ini.

Torehan ini melanjutkan rentetan gol epiknya yang dimulai setelah ia sempat puasa gol. Sejak saat itu, Haaland menjelma menjadi mesin gol yang tak terhentikan, mencetak 22 gol dalam 12 penampilan berikutnya.

Aksi beruntunnya ini meliputi enam gol dalam dua pertandingan internasional bersama Norwegia pada September, serta deretan gol di Lia Inggris melawan tim-tim seperti Brighton, Burnley, Brentford, dan Everton.

Erling Haaland di laga Villarreal vs Manchester City. (Foto: UEFA)
Erling Haaland di laga Villarreal vs Manchester City. (Foto: UEFA)

2. Mengenang 12 Gol Ronaldo

Haaland kini berdiri sejajar dengan Cristiano Ronaldo, yang pernah mencapai 12 gol beruntun sebanyak dua kali dalam kariernya. Pencapaian terakhir Ronaldo terjadi pada April 2018 saat masih berseragam Real Madrid.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/rcti_ke_semifinal_mnc_sports_competition_setelah_m.jpg
RCTI ke Semifinal MNC Sports Competition, Targetkan Juara Lagi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement