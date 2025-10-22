Erling Haaland Samai Rekor Gol Beruntun Cristiano Ronaldo Usai Bantu Manchester City Menang atas Villarreal

VILLARREAL – Striker Manchester City, Erling Haaland, kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola. Pemain asal Norwegia ini baru saja menyamai rekor luar biasa yang dipegang oleh megabintang Cristiano Ronaldo, yakni mencetak gol dalam 12 pertandingan berturut-turut untuk klub dan negara.

Prestasi ini terukir setelah Haaland menjebol gawang Villarreal dalam matchday ketiga Liga Champions 2025-2026, pada Rabu (22/10/2025) dini hari WIB. Gol pembuka pada menit ke-17 di kemenangan 2-0 Manchester City atas wakil Spanyol itu memastikan Haaland menyamai pencapaian terbaik Ronaldo sepanjang kariernya.

1. Awal Musim yang Menggila

Haaland yang kini berusia 25 tahun, sedang menjalani musim 2025-2026 yang sungguh tak terbendung, dengan total raihan 24 gol sejauh ini. Golnya ke gawang Villarreal, yang memanfaatkan umpan silang mendatar dari Rico Lewis, merupakan gol keempat berturut-turutnya di Liga Champions musim ini.

Torehan ini melanjutkan rentetan gol epiknya yang dimulai setelah ia sempat puasa gol. Sejak saat itu, Haaland menjelma menjadi mesin gol yang tak terhentikan, mencetak 22 gol dalam 12 penampilan berikutnya.

Aksi beruntunnya ini meliputi enam gol dalam dua pertandingan internasional bersama Norwegia pada September, serta deretan gol di Lia Inggris melawan tim-tim seperti Brighton, Burnley, Brentford, dan Everton.

Erling Haaland di laga Villarreal vs Manchester City. (Foto: UEFA)

2. Mengenang 12 Gol Ronaldo

Haaland kini berdiri sejajar dengan Cristiano Ronaldo, yang pernah mencapai 12 gol beruntun sebanyak dua kali dalam kariernya. Pencapaian terakhir Ronaldo terjadi pada April 2018 saat masih berseragam Real Madrid.