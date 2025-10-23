Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2025-2026: PSG di Puncak, Liverpool Ke-10!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |06:41 WIB
Klasemen Liga Champions 2025-2026: PSG di Puncak, Liverpool Ke-10!
PSG kala berlaga. (Foto: PSG)
KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 menarik diulas. Kini, Paris Saint-Germain (PSG) berada di puncak.

Ya, laga matchday ketiga Liga Champions 2025-2026 sudah rampung digelar. Sejumlah tim sukses mendulang hasil manis sehingga mendongkrak posisi di klasemen.

Bayer Leverkusen vs PSG

1. PSG di Puncak

Sang juara bertahan, PSG, pun kini memimpin klasemen sementara Liga Champions 2025-2026. Mereka sapu bersih kemenangan di 3 laga yang telah tersaji sehingga mengemas 9 poin.

Kemenangan teranyar didapat PSG saat hadapi Bayer Leverkusen kemarin. Mereka sukses menang besar di markas Leverkusen dengan skor 7-2.

Gol-gol PSG dicetak oleh Willian Pacho (7’), Desire Doue (41’ dan 45+3’), Khvicha Kvaratskhelia (44’), Nuno Mendes (50’), Ousmane Dembele (66’), dan Vitinha (90’). Tetapi, laga ini diwarnai dua kartu merah yang didapat PSG dan juga Leverkusen.

Di kubu PSG, Illian Zabarnyi yang mendapat kartu merah dari wasit. Meski begitu, PSG tetap berjaya usai laga sengit tersebut.

2. Liverpool di 10 Besar

Alexander Isak cetak gol perdana untuk Liverpool @LFC

Liverpool juga masih berada di 10 besar klasemen Liga Champions 2025-2026. Mereka ada di urutan ke-10 dengan 6 poin.

Dari 3 laga yang dilakoni, Liverpool mengemas 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemenangan teranyar didapat Liverpool pada dini hari tadi.

Melawan Eintracht Frankfurt, Liverpool pesta gol 5-1. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Hugo Ekitike (35’), Virgil van Dijk (39’), Ibrahima Konate (44’), Cody Gakpo (66’), dan Dominik Szoboszlai (70’).

 

