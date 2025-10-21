Prediksi Skor Barcelona vs Olympiakos di Liga Champions 2025-2026: Blaugrana Bakal Pesta Gol?

PREDIKSI skor Barcelona vs Olympiakos di Liga Champions 2025-2026 menarik untuk dibahas. Secara di atas kertas, Barcelona jelas diunggulkan, namun Olympiakos bisa membuat kejutan di markas tim berjuluk Blaugrana tersebut.

Ya, Barcelona akan menjamu wakil Yunani, Olympiakos, di matchday ketiga fase grup Liga Champions 2025-2026, pada Selasa (21/10/2025) pukul 23.45 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara kompetisi Eropa.

Blaugrana datang ke laga ini dengan modal kemenangan dramatis 2-1 atas Girona di Liga Spanyol pada akhir pekan lalu. Sementara itu, Olympiakos juga mengemas hasil positif di liga domestik, menumbangkan AEL Larissa 2-0.

Setelah mengamankan tiga poin di Liga Super Yunani, Olympiakos kini mengalihkan fokus ke Eropa. Dalam dua laga awal UCL, Barcelona menelan kekalahan 2-1 dari PSG, sementara Olympiakos takluk 0-2 dari Arsenal.

1. Barcelona Dijagokan

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berada dalam dilema serius. Ia harus memikirkan pertandingan penting ini sambil membagi fokus dengan El Clasico melawan Real Madrid yang akan digelar hanya empat hari setelahnya.

Kabar baiknya, Barcelona memiliki sejarah manis setiap kali menjamu tim dari Yunani. Barcelona memenangkan seluruh tujuh pertandingan kandang mereka melawan klub dari Yunani, termasuk kemenangan 3-1 atas Olympiakos pada musim 2017-2018.

Di sisi lain, Olympiakos membawa riwayat buruk saat berlaga di Spanyol. Mereka menjadi tim Yunani yang belum pernah menang di Spanyol (17 kekalahan dan empat hasil imbang).

Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)

2. Prediksi Susunan Pemain dan Skor Akhir

Mengingat jadwal padat dan pentingnya El Clasico pada akhir pekan nanti, Hansi Flick kemungkinan akan merotasi beberapa pemain kunci. Nama-nama seperti Fermin Lopez dan Ronald Araujo diperkirakan akan menjadi starter untuk memberi istirahat bagi Alejandro Balde dan Pedri.