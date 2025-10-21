Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Skor Barcelona vs Olympiakos di Liga Champions 2025-2026: Blaugrana Bakal Pesta Gol?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |13:05 WIB
Prediksi Skor Barcelona vs Olympiakos di Liga Champions 2025-2026: <i>Blaugrana</i> Bakal Pesta Gol?
Sesi latihan Barcelona jelang lawan Olympiakos. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
A
A
A

PREDIKSI skor Barcelona vs Olympiakos di Liga Champions 2025-2026 menarik untuk dibahas. Secara di atas kertas, Barcelona jelas diunggulkan, namun Olympiakos bisa membuat kejutan di markas tim berjuluk Blaugrana tersebut.

Ya, Barcelona akan menjamu wakil Yunani, Olympiakos, di matchday ketiga fase grup Liga Champions 2025-2026, pada Selasa (21/10/2025) pukul 23.45 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara kompetisi Eropa.

Blaugrana datang ke laga ini dengan modal kemenangan dramatis 2-1 atas Girona di Liga Spanyol pada akhir pekan lalu. Sementara itu, Olympiakos juga mengemas hasil positif di liga domestik, menumbangkan AEL Larissa 2-0.

Setelah mengamankan tiga poin di Liga Super Yunani, Olympiakos kini mengalihkan fokus ke Eropa. Dalam dua laga awal UCL, Barcelona menelan kekalahan 2-1 dari PSG, sementara Olympiakos takluk 0-2 dari Arsenal.

1. Barcelona Dijagokan

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berada dalam dilema serius. Ia harus memikirkan pertandingan penting ini sambil membagi fokus dengan El Clasico melawan Real Madrid yang akan digelar hanya empat hari setelahnya.

Kabar baiknya, Barcelona memiliki sejarah manis setiap kali menjamu tim dari Yunani. Barcelona memenangkan seluruh tujuh pertandingan kandang mereka melawan klub dari Yunani, termasuk kemenangan 3-1 atas Olympiakos pada musim 2017-2018.

Di sisi lain, Olympiakos membawa riwayat buruk saat berlaga di Spanyol. Mereka menjadi tim Yunani yang belum pernah menang di Spanyol (17 kekalahan dan empat hasil imbang).

Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)
Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)

2. Prediksi Susunan Pemain dan Skor Akhir

Mengingat jadwal padat dan pentingnya El Clasico pada akhir pekan nanti, Hansi Flick kemungkinan akan merotasi beberapa pemain kunci. Nama-nama seperti Fermin Lopez dan Ronald Araujo diperkirakan akan menjadi starter untuk memberi istirahat bagi Alejandro Balde dan Pedri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_foto_pssi.jpg
4 Topik Panas Diprediksi Akan Diumumkan PSSI di Konferensi Pers Hari Ini, Salah Satunya Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement