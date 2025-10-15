Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terinspirasi Kemenangan Jepang, Nova Arianto Yakin Timnas Indonesia U-17 Bisa Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |21:10 WIB
Terinspirasi Kemenangan Jepang, Nova Arianto Yakin Timnas Indonesia U-17 Bisa Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025
Sesi latihan Timnas Indonesia U-17. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto, menggunakan kemenangan mengejutkan Timnas Jepang atas Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025 sebagai suntikan motivasi. Nova berharap skuad Garuda Asia bisa meniru semangat tersebut dan berani mengalahkan tim raksasa Brasil U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2025.

1. Terinspirasi Samurai Biru

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H Piala Dunia U-17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Dari ketiga lawan, Brasil U-17 menjadi rival yang paling berat.

Untuk menghadapi Tim Samba Junior, Nova Arianto telah mempersiapkan formula khusus yang berfokus pada penguatan mentalitas dan psikologis pemain.

Selain fokus mental, Nova kini semakin terinspirasi setelah Timnas Jepang senior, yang berjuluk Samurai Biru, berhasil mengalahkan Brasil 3-2 dalam laga persahabatan di Ajinomoto Stadium, Tokyo, pada Selasa 14 Oktober 2025 kemarin. Menurut Nova, kemenangan Jepang itu menjadi bukti nyata bahwa peluang menang selalu terbuka.

"Ya itu pas sekali (kemenangan Jepang atas Brasil). Sekali lagi saya sampaikan ke pemain, selama pertandingan itu belum berakhir ya semua masih bisa terjadi karena di sepak bola tidak tahu menang atau kalahnya," kata Nova kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Timnas Indonesia U-17. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Nova optimistis, di level usia 17 tahun, kualitas tim tidak jauh berbeda.

"Tetapi saya minta secara mental, secara psikologis pemain harus lebih siap. Karena Brasil oke di senior, tapi di level-level usia yang 17 yang saya pikir sama ya, yang penting masalah mental, fisik, dan disiplin yang akan menjadi situasi yang berbeda di dalam pertandingan," tambahnya.

 

